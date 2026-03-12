Свириденко обговорила стратегію "Нафтогазу" з новою наглядовою радою

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з новообраною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України", щоб обговорити ключові завдання компанії. Серед них – нарощування видобутку газу, підвищення капіталізації групи, розвиток міжнародних партнерств та виконання соціальних зобов’язань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Свириденко.

Свириденко подякувала колективу компанії за віддану роботу, особливо під час складної зимової кампанії.

Окремо сторони обговорили реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України. Прем’єрка наголосила на важливості активного залучення державної компанії до цих планів, зокрема щодо забезпечення безперебійного постачання газу громадам.

Також під час зустрічі приділили увагу збереженню фіксованих цін на газ для населення. Держава й надалі надаватиме відповідну підтримку громадянам, водночас для комерційного сегменту продовжується поступовий рух у напрямку лібералізації цін.

Нагадаємо, 2 березня уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувався за відкритою конкурентною процедурою з урахуванням професійного досвіду та компетенцій кандидатів.