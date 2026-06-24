В порту Измаил начали увеличивать глубину акватории: почему это важно для логистики

Филиал "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) начал работы по эксплуатационному дноуглублению в акватории морского порта Измаил.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Зачем порту дноуглубления

Порт Измаил сегодня играет ключевую роль в работе украинского Дунайского логистического кластера.

Поддержание надлежащего навигационного состояния у причальных линий является критически важным условием для безопасного судоходства, эффективной перевалки грузов и стабильной работы всей портовой инфраструктуры в регионе.

Работы производятся в операционной зоне причалов на участках, где необходимо восстановить проектные глубины.

Это позволит обеспечить безопасную меру судов в гавани, бесперебойное проведение грузовых операций, а также позволит максимально задействовать осадки судов и оптимизировать судовые партии.

К работам привлекли флот филиала "Дельта-лоцман", в том числе буксир, шаланд, промерный катер, а также арендованный плавкран.

На протяжении всего периода реализации проекта специалисты будут осуществлять регулярный контроль глубин и мониторинг экологического и навигационного состояния акватории.

По плану АМПУ весь комплекс дноуглубительных работ в Измаильском порту должен быть завершен в течение двух месяцев.

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.