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В порту Измаил начали увеличивать глубину акватории: почему это важно для логистики
Филиал "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) начал работы по эксплуатационному дноуглублению в акватории морского порта Измаил.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМПУ.
Зачем порту дноуглубления
Порт Измаил сегодня играет ключевую роль в работе украинского Дунайского логистического кластера.
Поддержание надлежащего навигационного состояния у причальных линий является критически важным условием для безопасного судоходства, эффективной перевалки грузов и стабильной работы всей портовой инфраструктуры в регионе.
Работы производятся в операционной зоне причалов на участках, где необходимо восстановить проектные глубины.
Это позволит обеспечить безопасную меру судов в гавани, бесперебойное проведение грузовых операций, а также позволит максимально задействовать осадки судов и оптимизировать судовые партии.
К работам привлекли флот филиала "Дельта-лоцман", в том числе буксир, шаланд, промерный катер, а также арендованный плавкран.
На протяжении всего периода реализации проекта специалисты будут осуществлять регулярный контроль глубин и мониторинг экологического и навигационного состояния акватории.
По плану АМПУ весь комплекс дноуглубительных работ в Измаильском порту должен быть завершен в течение двух месяцев.
Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.