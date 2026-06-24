В порту Ізмаїл почали збільшувати глибину акваторії: чому це важливо для логистики

Філія “Дельта-лоцман” державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) розпочала роботи з експлуатаційного днопоглиблення в акваторії морського порту Ізмаїл.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу АМПУ.

Навіщо порту днопоглиблення

Порт Ізмаїл сьогодні відіграє ключову роль у роботі українського Дунайського логістичного кластеру.

Підтримання належного навігаційного стану біля причальних ліній є критично важливою умовою для безпечного судноплавства, ефективного перевалки вантажів та загалом стабільної роботи всієї портової інфраструктури в регіоні.

Роботи проводяться в операційній зоні причалів на ділянках, де необхідно відновити проєктні глибини.

Це дозволить забезпечити безпечний захід суден до гавані, безперебійне проведення вантажних операцій, а також надасть можливість максимально задіяти осадки суден та оптимізувати суднові партії.

До робіт залучили флот філії "Дельта-лоцман", зокрема буксир, шаланду, промірний катер, а також орендований плавкран.

Зазаначається, що упродовж усього періоду реалізації проєкту фахівці здійснюватимуть регулярний контроль глибин та моніторинг екологічного і навігаційного стану акваторії.

За планом АМПУ, весь комплекс днопоглиблювальних робіт в Ізмаїльському порту має бути завершений протягом двох місяців.

Нагадаємо, ДП "Адміністрація морських портів України" передбачило на 2026 рік понад 100 млн грн на заходи із захисту портової інфраструктури. Водночас ключовим фактором ефективності залишається координація дій між державою, військовими підрозділами та бізнесом.