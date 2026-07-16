Порти України обробили понад 42 млн тонн вантажів за пів року: потік агропродукції зріс на 20%

Українські морські порти за перші шість місяців 2026 року обробили 42,4 млн тонн вантажів. Обсяги перевалки агротоварів зросли на 20%, хоча РФ продовжує цілеспрямовано обстрілювати портову логістику та цивільні судна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

Основною частиною вантажопотоку стала аграрна продукція, обсяг якої склав 23,6 млн тонн. Це на 20% більше порівняно з першим півріччям 2025 року. Показників вдалося досягти завдяки координації дій портовиків, аграріїв, перевізників, моряків та українських військових.

Російська сторона продовжує завдавати ударів по портовій інфраструктурі. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано такі наслідки обстрілів:

пошкоджено або частково зруйновано 1002 об'єкти портової інфраструктури;

пошкоджено 221 цивільне судно;

постраждали 283 цивільні особи.

Протягом перших двох тижнів липня зафіксовано 23 удари по портах та 17 атак на цивільні судна. Внаслідок цих обстрілів загинули 11 людей, ще 7 отримали поранення. Серед загиблих та поранених є працівники портів, співробітники супутніх підприємств та іноземні члени екіпажів суден.

"Українські порти продовжують працювати, незважаючи на постійні атаки... Але за кожним успішним рейсом і кожною експортованою тонною стоїть надзвичайно висока ціна", — зазначив Голова ДП АМПУ Микола Кравчук. Керівник підприємства також підкреслив, що ці обстріли є порушенням міжнародного права та свободи судноплавства.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів Росії пошкоджені або зруйновані більше 960 об’єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден.