Росія вдарила по портовій інфраструктурі Миколаєва: пошкоджено цивільне судно

Російські війська вдень 17 серпня завдали удару безпілотником типу Shahed по портовій інфраструктурі в Миколаївському районі. Унаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова.

За попередніми даними, унаслідок ворожого обстрілу обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

"Сьогодні вдень ворог атакував БПЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району. Пошкоджено цивільне судно. Попередньо, без постраждалих", - зазначив очільник ОВА.

Атаки РФ по портах

Зазначимо, що росіяни продовжують системно атакувати портову та логістичну інфраструктуру південних регіонів України, завдаючи ударів по цивільних об'єктах та суднах.

Так 27 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Миколаївського району ударним безпілотником типу Shahed. Внаслідок удару було пошкоджено цивільне судно, водночас, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи. Внаслідок влучань на судні виникла пожежа. За попередньою інформацією, сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати.

Згалом за липень було зафіксовано 124 удари по морських портах, суднах біля причалів і в Українському морському коридорі.