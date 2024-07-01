Жаркий июль для валюты: как скоро будет новый рекорд курса доллара

В конце июня официальный курс НБУ оставался относительно стабильным и поднялся всего на 9 копеек – с 40,44 до 40,53 грн/$. Наличный доллар немного просел, а украинцы не спешат покупать валюту. Эксперты уверены, что гривна продолжит девальвировать, но глобальных перемен ожидать не стоит.

Как менялся курс доллара в течение недели с 24 по 28 июня

На прошлой неделе гривна на межбанковских торгах незначительно укрепилась. Если в понедельник 24 июня курс доллара был 40,44 грн , то по состоянию на пятницу 28 июня официальный курс вырос на 9 копеек и составил 40,53 грн .

Что касается наличного доллара, то на прошлой неделе он немного просел. Ранее наличный доллар уже пересек отметку в 41 грн/$ , но к концу июня курс подешевел и оставался стабильным в течение всей недели. По данным finance.ua, курс наличного доллара был следующим:

24 июня гривна торговалась в пределах 40,40-40,85 грн/$.

28 июня нацвалюта торговалась в тех же пределах 40,405–40,85 грн/$.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорит, что в последние несколько дней на ВРУ наблюдается умеренное увеличение объема предложения иностранной валюты, что связано с приближением переходной даты, когда бизнесу требуется больше гривневой ликвидности для уплаты налогов и зарплат.

"Следовательно котировки пары гривна/доллар в минувший четверг опустились в диапазон 40,4-40,5 грн/$. Что позволило банкам снизить курс продажи валюты населению в безналичном сегменте. И в свою очередь усилило давление на стоимость американского доллара и евро на наличном рынка", – объяснила Золотько.

Как изменился спрос на валюту

Анна Золотько отметила, что объем торгов на ВРУ за последние полторы недели несколько сократился: в среднем за день здесь заключается соглашений на $200 млн. Для сравнения, в начале второй декады июня показатель достигал 239 млн.

Заметно более спокойной стала ситуация и в безналичном розничном сегменте. Украинцы на протяжении последней недели даже продают валюту в больших объемах, чем покупают Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank

Она добавляет, что объяснением этого феномена могут служить сезонность и усиление энергетического кризиса в последние дни. Это увеличивает потребность украинцев в гривневой ликвидности для приобретения энергетических товаров, которой в конце месяца и без этого многим не хватает. В наличном сегменте ситуация остается стабильной и спрос на валюту традиционно преобладает.

Каким будет курс доллара с 1 по 5 июля

Золотько считает, что в начале этой недели следует ожидать ощутимого роста спроса на валюту со стороны населения из-за периода массовой выплаты украинцам зарплат. Это окажет поддержку доллару и может привести к небольшому росту курса.

"Поэтому, по моему мнению, в течение этой недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 40,7-41,3 грн/$", – пояснила экспертка.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что общая тенденция девальвации гривны будет продолжаться.

"На этой неделе ожидается снижение курса гривны. Не исключено, что будет обновлен рекорд курса доллара и он превысит отметку в 40,80 грн", – отметил Хмелевский.

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства банка "Глобус", также добавляет, что сейчас все ожидают, что инфляционные процессы могут усилиться, ведь изменение тарифов на электроэнергию, рост акцизов на горючее провоцируют рост цен. Кроме того, перебои со "светом" также усложняют работу бизнеса. Однако у регулятора достаточно возможностей, когда потребуется "погасить" рост спроса из-за увеличения объемов валютных интервенций. То есть Нацбанк сможет справиться с инфляционным давлением.

Банкир считает, что курс доллара в начале июля будет колебаться от 40-41 грн на межбанке и 40-41,2 грн на наличном рынке . В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3-0,5 грн, а средние недельные курсовые отклонения – до 2% от начального курса недели.

Что будет влиять на курс доллара в июле

27 июня Украина получила транш от ЕС в размере 1,9 млрд. евро, к тому же недавно закончилась Берлинская конференция, где заключили 110 сделок суммарно на 16 млрд. долларов. Все это повлияет на стабильность курса гривны в ближайшее время.

Тарас Лесовой добавляет, что также приняли новую Стратегию кредитования, а снижение учетной ставки до 13% свидетельствует, что угроза обвала гривны минимальна. Развитие кредитования наиболее стратегических отраслей и малого и среднего бизнеса - это весомый шаг в экономическом продвижении.

Александр Хмелевский отметил, что 31 июля истекает срок реструктуризации евробондов, которую провели два года назад. Если не удастся провести новую реструктуризацию, Украина будет вынуждена возобновить выплаты по евробондам. Это приведет к сокращению валютных резервов и усугубит девальвацию гривны. Кредиторы отклонили условия реструктуризации, предложенные Минфином.

"Скорее всего, удастся договориться об очередной реструктуризации, но есть большая вероятность, что Украине придется уплатить проценты за евробонды за два года. Это также усилит давление на гривну. В любом случае пока ситуация с реструктуризацией не прояснится, давление на гривну будет нарастать ", – объяснил эксперт.