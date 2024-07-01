Спекотний липень для валюти: як скоро буде новий рекорд курсу долара

Наприкінці червня офіційний курс НБУ залишався відносно стабільним і піднявся лише на 9 копійок – з 40,44 до 40,53 грн/$. Готівковий долар трохи просів, а українці не поспішають купувати валюту. Експерти впевнені, що гривня продовжить девальвувати, але глобальних змін очікувати не варто.

Як змінювався курс долара протягом тижня з 24 по 28 червня

Минулого тижня гривня на міжбанківських торгах несуттєво зміцнилась. Якщо у понеділок 24 червня курс долара був 40,44 грн, то станом на п'ятницю 28 червня офіційний курс виріс на 9 копійок і становив 40,53 грн .

Що стосується готівкового долара, то на минулому тижні він трохи просів. Раніше готівковий долар вже перетнув позначку у 41 грн/$ , але під кінець червня курс подешевшав і залишався стабільним протягом всього тижня. За даними finance.ua, курс готівкового долара був таким:

24 червня гривня торгувалась в межах 40,40-40,85 грн/$.

28 червня нацвалюта торгувалася в тих же межах 40,405-40,85 грн/$.

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорить, що в останні кілька днів на ВРУ спостерігається помірне збільшення обсягу пропозиції іноземної валюти, що пов’язано з наближенням перехідної дати, коли бізнесу потрібно більше гривневої ліквідності для сплати податків та зарплат.

"Відтак котирування пари гривня/долар в минулий четвер опустилися в діапазон 40,4-40,5 грн/$. Що дало змогу банкам знизити курс продажу валюти населенню у безготівковому сегменті. І своєю чергою посилило тиск на вартість американського долара та євро на готівковому ринку", – пояснила Золотько.

Як змінився попит на валюту

Анна Золотько зазначила, що обсяг торгів на ВРУ протягом останніх півтора тижня дещо скоротився: в середньому за день тут укладається угод на $200 млн. Для порівняння, на початку другої декади червня показник сягав 239 млн.

Помітно спокійнішою стала ситуація й у безготівковому роздрібному сегменті. Українці впродовж останнього тижня навіть продають валюту у більших обсягах, ніж купують Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank

Вона додає, що поясненням цього феномену можуть слугувати сезонність та поглиблення енергетичної кризи останніми днями. Це збільшує потребу українців у гривневій ліквідності для придбання «енергетичних товарів», якої наприкінці місяця і без цього багатьом не вистачає. У готівковому сегменті ситуація залишається стабільною і попит на валюту традиційно переважає пропозицію.

Яким буде курс долара з 1 по 5 липня

Золотько вважає, що на початку цього тижня слід очікувати на відчутне зростання попиту на валюту з боку населення через період масової виплати українцям зарплат. Це надасть підтримку долара і може призвести до невеличкого зростання курсу.

"Тому, на мою думку, протягом цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 40,7-41,3 грн/$", – пояснила експертка.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що загальна тенденція девальвації гривні буде продовжуватися.

"На цьому тижні очікується зниження курсу гривні. Не виключено, що буде оновлений рекорд курсу долара і він перевищить позначку 40,80 грн", – зазначив Хмелевський.

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус", також додає, зараз всі очікують, що інфляційні процеси можуть посилитися, адже зміна тарифів на електроенергію, зростання акцизів на пальне провокують зростання цін. Крім того, перебої зі “світлом” також ускладнюють роботу бізнесу. Однак у регулятора вдосталь можливостей коли стане потрібно “загасити” зростання попиту через збільшення обсягів валютних інтервенцій. Тобто, Нацбанк зможе впоратися з інфляційним тиском.

Банкір вважає, що курс долара на початку липня буде коливатися від 40-41 грн на міжбанку та 40-41,2 грн на готівковому ринку . Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3-0,5 грн, а середні тижневі курсові відхилення — до 2% від початкового курсу тижня.

Що впливатиме на курс долара у липні

27 червня Україна отримала транш від ЄС у розмірі 1,9 млрд євро, до того ж нещодавно закінчилася Берлінська конференція, де уклали 110 угод сумарно на 16 млрд доларів. Все це впливатиме на стабільність курсу гривні найближчим часом.

Тарас Лєсовий додає, що також ухвалили нову Стратегію кредитування, а зниження облікової ставки до 13% свідчать, що загроза обвалу гривні є мінімальною. Натомість розвиток кредитування найбільш стратегічних галузей та малого і середнього бізнесу - це вагомий крок в економічному поступі.

Олександр Хмелевський, зауважив що 31 липня закінчується термін реструктуризації євробондів, яку провели два роки тому. Якщо не вдасться провести нову реструктуризацію, то Україна буде змушена відновити виплати по євробондах. Це призведе до скорочення валютних резервів та посилить девальвацію гривні. Кредитори відхилили умови реструктуризації, які запропонував Мінфін.

"Швидше за все вдасться домовитися про чергову реструктуризацію, але є велика ймовірність, що Україні доведеться сплати відсотки за євробонди за два роки. Це також посилить тиск на гривню. В будь-якому разі доки ситуація з реструктуризацією не проясниться, тиск на гривню буде наростати", – пояснив експерт.