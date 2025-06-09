Детенизация рынка интернет-услуг: уплата налогов выросла почти на 50%

Сектор предоставления интернет-услуг демонстрирует положительные изменения в направлении детенизации. По итогам первого квартала 2025 г. налоговые поступления от отрасли выросли на 48%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

"По итогам І квартала 2025 года сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48% — с 800 млн грн в 2024-м до 1,187 млрд грн в 2025-м", — написал он.

Основной рост пришелся на юридические лица, тогда как уплата налогов физическими лицами-предпринимателями сократилась. По словам Гетманцева, это может свидетельствовать о структурном изменении рынка — постепенном уходе от модели работы через "кусты ФЛП" в пользу прозрачного бизнеса с оформлением работников в компаниях.

Параллельно наблюдается рост официальных зарплат в сфере интернет-услуг.

В четвертом квартале 2024-го и первом квартале 2025 года большинство компаний существенно повысили уровень оплаты труда. Только около десяти компаний остаются на уровне ~10 тысяч грн, в то время как средняя зарплата в Украине уже превышает 24 тысяч грн.

Ранее Гетманцев сообщал, что в 2024 году в общий фонд государственного бюджета от детенизации поступило 1,04 трлн. грн. (сальдо), что на 422,3 млрд. грн. больше, или на 68,7% превышает показатель мирного 2021 года.