Детенизация ювелирного рынка: какие проблемы отрасли и нарушения выявила налоговая

На рынке розничной торговли ювелирными изделиями зарегистрировано более 2,1 тыс. хозяйствующих субъектов. Большинство из них (95%) – это физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения. Треть предпринимателей рынка розничной торговли ювелирными изделиями отчитываются о таком объеме, который даже не покрывает базовые расходы бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Какие нарушения выявила ГНС?

Анализ деятельности отрасли выявил несоответствие между задекларированными доходами и реальными затратами.

"Несмотря на определенный позитив, анализ ГНС показал, что часть субъектов хозяйствования декларирует очень низкие обороты. В прошлом году треть предпринимателей отчитывалась о выручках до 100 тыс. грн в месяц. Но на практике это даже не покрывает базовые расходы бизнеса - оплату труда, аренду помещений, закупку товара и налоги. РРО/ПРРО", - отметила Карнаух во время встречи с представителями ювелирного рынка.

По словам главы ГНСУ, в начале марта 2026 года налоговая провела более 30 контрольных закупок, в 80% которых покупателям предоставили фискальные чеки. Однако проверки выявляют системные нарушения. В прошлом году было проведено 254 фактических проверки, сумма штрафов по которым составила 91 млн грн.

Также зафиксировано 10 случаев незадекларированного труда. Вопрос заработных плат остается острым: в отчетах указывают 8–9 тыс. грн, тогда как рыночные предложения в 2–3 раза выше. Кроме того, выявлены случаи дробления бизнеса, когда один бренд использует для работы 18 различных ФЛП.

Сами представители отрасли во время встречи отметили: "Мы заинтересованы работать в белую и спать спокойно".

Проблемы ювелирного рынка

Основными препятствиями для развития бизнеса предприниматели называют обстрелы, дефицит электроэнергии, нехватку кадров и рост цен на сырье. Несмотря на это, наблюдается тенденция к детенизации.

"Проблемы есть. Это признают и представители сферы. Решить их поможет постоянный системный диалог. И закрывать глаза на нарушения, тем более толеровать их мы не собираемся. Встречи станут регулярными, чтобы наработать общую дорожную карту по детенизации сферы", — добавила Леся Карнаух.

Напомним, в 2024 году только 20% украинских производителей ювелирных и подобных изделий обнародовали финансовую отчетность - 124 компании из 622 юридических лиц. Сумма их выручки составила 1,23 млрд. грн., что на 50% больше, чем в 2023 году.