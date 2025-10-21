Рынок ювелирных изделий в Украине растет: выручка изготовителей в 2024 году выросла на 50%

В 2024 году только 20% украинских производителей ювелирных и подобных изделий обнародовали финансовую отчетность — 124 компании из 622 юридических лиц. Сумма их выручки составила 1,23 млрд грн., что на 50% больше, чем в 2023 году.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует исследование YouControl.

География, возраст компаний и корпоративные связи

Несмотря на войну, украинский рынок ювелирных и подобных изделий растет. На октябрь 2025 года аналитики YouControl по данным YC.Market зафиксировали 622 юридических лица и 855 физических лиц-предпринимателей с основным видом деятельности "Производство ювелирных и подобных изделий".

Больше всего ФЛП зарегистрировано в Харьковской (125), Киевской (108) областях и Киеве (106). Более 32% юридических лиц имеют место регистрации в Киеве (200), также многие компании в Харьковской (79) и Винницкой (51).

Средний "возраст" компаний составляет 15 лет. Самая старшая - ЧП "Санси", зарегистрированное в 1991 году, а самая молодая - ООО "Магнат Фемили", зарегистрировано в июне 2025 года. Большинство компаний было зарегистрировано в 2001–2010 (261) и 2011–2020 (213) годах.

Среди ФЛП средний срок деятельности превышает 12 лет, первые предприниматели появились в 1992 году. С января 2021 по сентябрь 2025 зарегистрирован 191 нового ФЛП, больше всего — в третьем квартале 2025 (52).

В выборке 26 юридических лиц входят в число 17 корпоративных групп. Например, в "группу семьи Гонта" входят ООО "С.Д. Дизайн" и ООО "Шарм Голд", основателем обеих компаний является Николай Гонта, также связанный с политической партией "Живите в достатке" и компанией B2B Jewelry.

Иностранный капитал и "русский след"

Среди украинских производителей ювелирных изделий 71 компания имеет совладельцев из 25 стран. Наибольшее количество предприятий с участием иностранного капитала представлено Турцией (8), Узбекистаном (8), Израилем (7), Россией (7) и Молдовой (5). Также есть участники из Азербайджана, Китая, Грузии и Германии.

Лишь одна компания с вероятными прямыми связями с Россией обнародовала финансовую отчетность за 2022-2024 годы - это белорусский "Белоцерковский ювелирный завод", где акционером является россиянин Эдуард Уткин. Еще три компании имеют вероятные косвенные связи с Россией из-за участия собственников в российских юрлицах.

Еще семь компаний, вероятно, перерегистрировались по российскому законодательству на временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей. Совладелицей одной компании, Укрспецлюкс, является белорусская Наталья Кабанова. В компаниях goldtrading плюс и мелорин совладельцами являются граждане Ирана, поддерживающего военную агрессию России против Украины.

Украшения на миллиард

В 2024 году финансовую отчетность среди 622 проанализированных юридических лиц обнародовали только 124 компании, из которых 101 получила выручку свыше нуля.

Суммарная выручка этих предприятий составила 1,23 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году отчиталось 119 компаний с общей выручкой свыше 770 млн грн, а в 2022 году - 109 компаний с суммарной выручкой 360,2 млн грн.

Топ-10 производителей ювелирных изделий по выручке в 2024 году:

ООО "Герольдмастер" – 342,6 млн грн; участники: Анатолий и Евгений Шияны; активный участник публичных закупок. ООО "Ювелирное предприятие №1" – 303,1 млн грн; бенефициар: Роман Петренко (ОАЭ); часть корпоративной группы "Группа семьи Петренко". ООО "Ювелирный завод №1" – 147,7 млн грн; бенефициар: Виталий Валл; часть "Группы семьи Валл". ЧП "Саванна Голд" - 43,3 млн грн; участник: Владимир Сакалы. АО "Львовский ювелирный завод" – 30 млн грн; бенефициар ООО "Джи Ди Си Украина", Павел Зварыч. ООО "Альфа Эмбер" (Ровенская область) - 28 млн грн; участник: Алексей Подерня; связано с ООО "Исландвей" (11,3 млн грн). АО "Винницкий завод "Кристалл" - 19,5 млн грн; акционер: ООО "Аргон Фуд", корпоративная группа "Гамма". ООО "Торговый дом "Евро Трейд" - 12,9 млн грн; бенефициары: Олег Богельский, Леся Примушко; часть "Группы братьев Богельских". ООО "Ювелирная фабрика "Морион" – 11 млн грн; участник и бенефициар: Александр Андрощук. ООО "Сова Джевелри Хаус" и ООО "Ювелирный дом "Сова" – вместе 19,4 млн грн; ключевое лицо: народный депутат Александр Сова.

Напомним, с начала 2025 года цена золота выросла с $2626 за унцию до рекордной отметки в $3759, зафиксированной по состоянию на 23 сентября. Прирост составляет 43%.