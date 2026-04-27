Масштабная схема на 18 миллиардов: правоохранители ликвидировали сеть для уклонения от налогов

Правоохранители остановили работу большого конвертационного центра, действовавшего в нескольких областях Украины с 2020 года. Злоумышленники помогали бизнесу прятать доходы и не платить налоги, а общий объем прокрученных средств составил 18 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Организаторы создали более 90 фиктивных компаний. Они выписывали предприятиям фальшивые документы на покупку товаров или услуг, которых в действительности не существовало.

Это позволяло компаниям искусственно сокращать свои доходы на бумаге и платить меньше налогов. Деньги обналичивали через обменники и возвращали заказчикам. По данным следствия, услугами дельцов воспользовались более 200 предприятий. Из-за этого государство потеряло почти 57 миллионов гривен.

Кто организовал схему и нашли во время обысков

Схему придумали уроженец Луганщины и его мать. В дело они привлекли еще трех помощников и четырех бухгалтеров, которые вели всю документацию. Сеть активно работала в Полтавской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях, а также имела связи за границей.

Следователи Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокуроры провели около 40 обысков. У подозреваемых изъяли:

более 5 миллионов гривен;

около 300 тысяч долларов и 22 тысяч евро;

автомобили;

компьютеры и черновой бухгалтерии.

Участникам группы уже сообщили о подозрении. Главный организатор пока скрывается от следствия. Его мать суд отправил под стражу с правом залога в 50 млн. грн. Еще двое подельников также находятся в СИЗО (залог по 3 млн грн), а один получил ночной домашний арест.

