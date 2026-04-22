В Кировоградской области будут судить директора за незаконную добычу ископаемых на 117 млн грн

Прокуроры Знаменской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, организовавшего незаконную добычу гнейса. Следствие установило, что деятельность проводилась без действующих разрешений, что привело к многомиллионному ущербу для бюджета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Обвиняемому инкриминируют нарушения по ч. 4 ст. 240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, повлекшая тяжкие последствия).

Подробности схемы на Суботцовском месторождении

По данным расследования, незаконная деятельность продолжалась в 2018 году на территории Суботцовского месторождения. Директор общества, достоверно зная, что специальное разрешение на пользование недрами остановлено, не прекратил работу.

Для реализации схемы была привлечена подрядная организация:

Сокрытие фактов: подрядчикам, проводившим взрывные работы, не сообщили об отсутствии у заказчика права на добычу.

Объем убытков: эксперты оценили ущерб, причиненный государству, более чем в 117 миллионов гривен.

Предмет добычи: гнейс – ценная порода, используемая для производства щебня, бутового камня и тротуарных плит.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде личного обязательства. Если вина будет доказана, директору грозит до 8 лет лишения свободы.

Борьба с нелегальным недропользованием

Правоохранительные органы продолжают системную работу по выявлению схем хищения государственных недр по всей Украине. Только за последнее время был разоблачен ряд масштабных нарушений в разных регионах.

Напомним, в Одесской области в суд передали дело о масштабной незаконной добыче песка из Дуная, который нанес государству более 182 млн грн ущерба.

Также на Полтавщине будут судить предпринимательницу за добычу песка на 10 миллионов гривен. Руководитель компании организовала нелегальные работы, которые привели к значительным финансовым потерям для бюджета.

В то же время в Донецкой области разоблачили схему незаконной добычи угля на миллион гривен. Злоумышленники извлекли 230 тонн сырья под видом проведения геологических исследований.

Кроме этого, в Ивано-Франковской области разоблачили нелегальный карьер, где ущерб окружающей среде составил 50 млн грн. В течение полугода группа человек добыла более 28 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси без разрешений.