В Ивано-Франковской области разоблачили нелегальный карьер: ущерб окружающей среде составил 50 млн грн (ФОТО)

Правоохранители ликвидировали незаконный карьер в селе Хутор-Будылов в Ивано-Франковской области. В течение полугода группа человек добыла более 28 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси без разрешительных документов, нанеся государству ущерб на 50 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как действовала схема?

По данным следствия, схему наладили двое жителей Снятина в возрасте 42 и 54 лет. Работы производились на трех участках сельскохозяйственного назначения общей площадью около одного гектара.

нелегальный карьер на Прикарпатье / Офис генерального прокурора Украины

Эти земли принадлежали родственнику одного из фигурантов. Для работы привлекли грузовики, спецтехнику, дробильное оборудование и двух местных жителей.

Карьер работал с апреля по сентябрь 2025 года. В течение этого времени участники группы:

незаконно добыли более 28 тысяч кубометров смеси (объем свыше 2300 грузовиков);

очищали и сортировали сырье по фракциям в соседних деревнях;

реализовывали готовую продукцию оптом и в розницу.

Эксперты оценили ущерб, нанесенный окружающей среде, в сумму почти 50 млн. грн.

Меры предосторожности

Все четыре участники сообщены о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.



уведомление о подозрении / Офис генерального прокурора Украины

Суд избрал организаторам содержания под стражей с возможностью внесения залога. Остальные двое участников находятся под круглосуточным домашним арестом. Досудебное расследование продолжается под руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

