В Ивано-Франковской области разоблачили нелегальный карьер: ущерб окружающей среде составил 50 млн грн (ФОТО)
Правоохранители ликвидировали незаконный карьер в селе Хутор-Будылов в Ивано-Франковской области. В течение полугода группа человек добыла более 28 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси без разрешительных документов, нанеся государству ущерб на 50 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Как действовала схема?
По данным следствия, схему наладили двое жителей Снятина в возрасте 42 и 54 лет. Работы производились на трех участках сельскохозяйственного назначения общей площадью около одного гектара.
Эти земли принадлежали родственнику одного из фигурантов. Для работы привлекли грузовики, спецтехнику, дробильное оборудование и двух местных жителей.
Карьер работал с апреля по сентябрь 2025 года. В течение этого времени участники группы:
- незаконно добыли более 28 тысяч кубометров смеси (объем свыше 2300 грузовиков);
- очищали и сортировали сырье по фракциям в соседних деревнях;
- реализовывали готовую продукцию оптом и в розницу.
Эксперты оценили ущерб, нанесенный окружающей среде, в сумму почти 50 млн. грн.
Меры предосторожности
Все четыре участники сообщены о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.
Суд избрал организаторам содержания под стражей с возможностью внесения залога. Остальные двое участников находятся под круглосуточным домашним арестом. Досудебное расследование продолжается под руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.
Напомним, в марте на Донетчине правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия, организовавшего нелегальную добычу полезных ископаемых под видом рекультивации земель.