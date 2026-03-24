В Ивано-Франковской области разоблачили нелегальный карьер: ущерб окружающей среде составил 50 млн грн (ФОТО)

В Прикарпатье правоохранители ликвидировали нелегальный карьер / Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители ликвидировали незаконный карьер в селе Хутор-Будылов в Ивано-Франковской области. В течение полугода группа человек добыла более 28 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси без разрешительных документов, нанеся государству ущерб на 50 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как действовала схема?

По данным следствия, схему наладили двое жителей Снятина в возрасте 42 и 54 лет. Работы производились на трех участках сельскохозяйственного назначения общей площадью около одного гектара.

нелегальный карьер на Прикарпатье / Офис генерального прокурора Украины

Эти земли принадлежали родственнику одного из фигурантов. Для работы привлекли грузовики, спецтехнику, дробильное оборудование и двух местных жителей.

Карьер работал с апреля по сентябрь 2025 года. В течение этого времени участники группы:

  • незаконно добыли более 28 тысяч кубометров смеси (объем свыше 2300 грузовиков);
  • очищали и сортировали сырье по фракциям в соседних деревнях;
  • реализовывали готовую продукцию оптом и в розницу.

Эксперты оценили ущерб, нанесенный окружающей среде, в сумму почти 50 млн. грн.

Меры предосторожности

Все четыре участники сообщены о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.

уведомление о подозрении / Офис генерального прокурора Украины

Суд избрал организаторам содержания под стражей с возможностью внесения залога. Остальные двое участников находятся под круглосуточным домашним арестом. Досудебное расследование продолжается под руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, в марте на Донетчине правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия, организовавшего нелегальную добычу полезных ископаемых под видом рекультивации земель.

Автор:
Татьяна Ковальчук