В Івано-Франківській області викрили нелегальний кар’єр: збитки довкіллю склали 50 млн грн (ФОТО)

Правоохоронці ліквідували незаконний кар’єр у селі Хутір-Будилів на Івано-Франківщині. Протягом пів року група осіб видобула понад 28 тисяч кубометрів піщано-гравійної суміші без дозвільних документів, завдавши державі збитків на 50 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як діяла схема?

За даними слідства, схему налагодили двоє жителів Снятина віком 42 та 54 роки. Роботи проводили на трьох ділянках сільськогосподарського призначення загальною площею близько одного гектара.

нелегальний кар’єр на Прикарпатті / Офіс генерального прокурора України

Ці землі належали родичу одного з фігурантів. Для роботи залучили вантажівки, спецтехніку, дробильне обладнання та двох місцевих мешканців.

Кар’єр працював з квітня по вересень 2025 року. Протягом цього часу учасники групи:

незаконно видобули понад 28 тисяч кубометрів суміші (об’єм понад 2300 вантажівок);

очищали та сортували сировину за фракціями у сусідніх селах;

реалізовували готову продукцію гуртом та вроздріб.

Експерти оцінили шкоду, завдану навколишньому середовищу, у суму майже 50 млн грн.

Запобіжні заходи

Усім чотирьом учасникам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення.



повідомлення пропідозру / Офіс генерального прокурора України

Суд обрав організаторам тримання під вартою з можливістю внесення застави. Інші двоє учасників перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Досудове розслідування триває під керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

