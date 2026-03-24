Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Готівковий курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Івано-Франківській області викрили нелегальний кар’єр: збитки довкіллю склали 50 млн грн (ФОТО)

незаконний кар’єр, спецтехніка
На Прикарпатті правоохоронці ліквідували нелегальний кар’єр / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронці ліквідували незаконний кар’єр у селі Хутір-Будилів на Івано-Франківщині. Протягом пів року група осіб видобула понад 28 тисяч кубометрів піщано-гравійної суміші без дозвільних документів, завдавши державі збитків на 50 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як діяла схема?

За даними слідства, схему налагодили двоє жителів Снятина віком 42 та 54 роки. Роботи проводили на трьох ділянках сільськогосподарського призначення загальною площею близько одного гектара.

нелегальний кар’єр, спецтехніка
нелегальний кар’єр на Прикарпатті / Офіс генерального прокурора України

Ці землі належали родичу одного з фігурантів. Для роботи залучили вантажівки, спецтехніку, дробильне обладнання та двох місцевих мешканців.

Кар’єр працював з квітня по вересень 2025 року. Протягом цього часу учасники групи:

  • незаконно видобули понад 28 тисяч кубометрів суміші (об’єм понад 2300 вантажівок); 
  • очищали та сортували сировину за фракціями у сусідніх селах; 
  • реалізовували готову продукцію гуртом та вроздріб.

Експерти оцінили шкоду, завдану навколишньому середовищу, у суму майже 50 млн грн.

Запобіжні заходи

Усім чотирьом учасникам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення.

підозрюваний, працівники прокуратури
повідомлення пропідозру / Офіс генерального прокурора України

Суд обрав організаторам тримання під вартою з можливістю внесення застави. Інші двоє учасників перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Досудове розслідування триває під керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у березні на Донеччині правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, який організував нелегальний видобуток корисних копалин під виглядом рекультивації земель. 

Автор:
Тетяна Ковальчук