Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Кіровоградщині судитимуть директора за незаконний видобуток копалин на 117 млн грн

Родовище
На Кіровоградщині судитимуть директора за незаконний видобуток копалин на 117 млн грн / Офіс генерального прокурора України

Прокурори Знам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, який організував незаконний видобуток гнейсу. Слідство встановило, що діяльність проводилася без чинних дозволів, що призвело до багатомільйонних збитків для бюджету.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Обвинуваченому інкримінують порушення за ч. 4 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки).

Деталі схеми на Суботцівському родовищі

За даними розслідування, незаконна діяльність тривала протягом 2018 року на території Суботцівського родовища. Директор товариства, достовірно знаючи, що спеціальний дозвіл на користування надрами зупинено, не припинив роботи.

Для реалізації схеми було залучено підрядну організацію:

  • Приховування фактів: підрядників, які проводили вибухові роботи, не повідомили про відсутність у замовника права на видобуток.
  • Обсяг збитків: експерти оцінили шкоду, завдану державі, у понад 117 мільйонів гривень.
  • Предмет видобутку: гнейс — цінна порода, яку використовують для виробництва щебеню, бутового каменю та тротуарних плит.

Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Якщо вину буде доведено, директору загрожує до 8 років позбавлення волі.

Боротьба з нелегальним надрокористуванням

Правоохоронні органи продовжують системну роботу з виявлення схем розкрадання державних надр по всій Україні. Лише за останній час було викрито низку масштабних порушень у різних регіонах.

Нагадаємо, в Одеській області до суду передали справу про масштабний незаконний видобуток піску з Дунаю, який завдав державі понад 182 млн грн збитків.

Також на Полтавщині судитимуть підприємницю за видобуток піску на 10 мільйонів гривень. Керівниця компанії організувала нелегальні роботи, що призвели до значних фінансових втрат для бюджету.

Водночас на Донеччині викрили схему незаконного видобутку вугілля на мільйон гривень. Зловмисники видобули 230 тонн сировини під виглядом проведення геологічних досліджень.

Окрім цього, в Івано-Франківській області викрили нелегальний кар’єр, де збитки довкіллю склали 50 млн грн. Протягом пів року група осіб видобула понад 28 тисяч кубометрів піщано-гравійної суміші без жодних дозволів.

Автор:
Максим Кольц