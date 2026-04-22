На Кіровоградщині судитимуть директора за незаконний видобуток копалин на 117 млн грн

Прокурори Знам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, який організував незаконний видобуток гнейсу. Слідство встановило, що діяльність проводилася без чинних дозволів, що призвело до багатомільйонних збитків для бюджету.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Обвинуваченому інкримінують порушення за ч. 4 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки).

Деталі схеми на Суботцівському родовищі

За даними розслідування, незаконна діяльність тривала протягом 2018 року на території Суботцівського родовища. Директор товариства, достовірно знаючи, що спеціальний дозвіл на користування надрами зупинено, не припинив роботи.

Для реалізації схеми було залучено підрядну організацію:

Приховування фактів: підрядників, які проводили вибухові роботи, не повідомили про відсутність у замовника права на видобуток.

Обсяг збитків: експерти оцінили шкоду, завдану державі, у понад 117 мільйонів гривень.

Предмет видобутку: гнейс — цінна порода, яку використовують для виробництва щебеню, бутового каменю та тротуарних плит.

Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Якщо вину буде доведено, директору загрожує до 8 років позбавлення волі.

Боротьба з нелегальним надрокористуванням

Правоохоронні органи продовжують системну роботу з виявлення схем розкрадання державних надр по всій Україні. Лише за останній час було викрито низку масштабних порушень у різних регіонах.

