Масштабна схема на 18 мільярдів: правоохоронці ліквідували мережу для ухилення від податків

Обшук
Правоохоронці ліквідували мережу для ухилення від податків / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронці зупинили роботу великого конвертаційного центру, який діяв у кількох областях України з 2020 року. Зловмисники допомагали бізнесу ховати прибутки та не платити податки, а загальний обсяг прокручених коштів сягнув 18 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Організатори створили понад 90 фіктивних фірм. Вони виписували підприємствам фальшиві документи на купівлю товарів чи послуг, яких у реальності не існувало.

Це дозволяло компаніям штучно зменшувати свої доходи на папері та платити менше податків. Гроші переводили у готівку через обмінники та повертали замовникам. За даними слідства, послугами ділків скористалися понад 200 підприємств. Через це держава втратила майже 57 мільйонів гривень.

Хто організував схему та що знайшли під час обшуків

Схему придумали уродженець Луганщини та його матір. До справи вони залучили ще трьох помічників і чотирьох бухгалтерів, які вели всю документацію. Мережа активно працювала у Полтавській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, а також мала зв'язки за кордоном.

Слідчі Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокурори провели майже 40 обшуків. У підозрюваних вилучили:

  • понад 5 мільйонів гривень;
  • близько 300 тисяч доларів та 22 тисячі євро;
  • автомобілі;
  • комп'ютери та чорнову бухгалтерію.

Учасникам групи вже повідомили про підозру. Головний організатор наразі ховається від слідства. Його матір суд відправив під варту із правом застави у 50 млн грн. Ще двоє спільників також перебувають у СІЗО (застава по 3 млн грн), а один отримав нічний домашній арешт.

Нагадаємо, нещодавно ліквідували мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень.

Крім того, БЕБ викрило схему, де велика мережа продуктових магазинів роздробила бізнес на 3,5 тисячі ФОПів, щоб ухилитися від сплати 386 млн грн податків. 

Також розслідуються маніпуляції з електроенергією на 447 млн грн, через які було завдано значних збитків державній компанії "Укренерго".

Автор:
Максим Кольц