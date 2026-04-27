Масштабна схема на 18 мільярдів: правоохоронці ліквідували мережу для ухилення від податків

Правоохоронці зупинили роботу великого конвертаційного центру, який діяв у кількох областях України з 2020 року. Зловмисники допомагали бізнесу ховати прибутки та не платити податки, а загальний обсяг прокручених коштів сягнув 18 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Організатори створили понад 90 фіктивних фірм. Вони виписували підприємствам фальшиві документи на купівлю товарів чи послуг, яких у реальності не існувало.

Це дозволяло компаніям штучно зменшувати свої доходи на папері та платити менше податків. Гроші переводили у готівку через обмінники та повертали замовникам. За даними слідства, послугами ділків скористалися понад 200 підприємств. Через це держава втратила майже 57 мільйонів гривень.

Хто організував схему та що знайшли під час обшуків

Схему придумали уродженець Луганщини та його матір. До справи вони залучили ще трьох помічників і чотирьох бухгалтерів, які вели всю документацію. Мережа активно працювала у Полтавській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, а також мала зв'язки за кордоном.

Слідчі Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокурори провели майже 40 обшуків. У підозрюваних вилучили:

понад 5 мільйонів гривень;

близько 300 тисяч доларів та 22 тисячі євро;

автомобілі;

комп'ютери та чорнову бухгалтерію.

Учасникам групи вже повідомили про підозру. Головний організатор наразі ховається від слідства. Його матір суд відправив під варту із правом застави у 50 млн грн. Ще двоє спільників також перебувають у СІЗО (застава по 3 млн грн), а один отримав нічний домашній арешт.

