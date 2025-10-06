Україна отримає від Словаччини машини для розмінування Bozena та іншу техніку

Україна отримає від Словаччини п’ять машин для розмінування Bozena. Відповідну угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення підписано між Україною та Словацькою Республікою за участю Віцепрем’єр-міністра, Міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство оборони.

У межах домовленостей Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну та будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування та засоби медичної евакуації.

Під час зустрічі українська сторона подякувала уряду та народу Словаччини за допомогу, яка рятує життя українців і посилює спроможності держави у сфері розмінування.

"Ми відчуваємо підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого, тривалого миру", — зазначив представник України.

Окремо висловлено вдячність за попередні пакети допомоги, які Словаччина вже надала. Країна також працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки для України.

Сторони обговорили подальші перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями у сфері виробництва техніки та гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.