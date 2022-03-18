Кабмін вирішив максимально спростити митні процедури, пропонує відмовитися від мит та ПДВ

Кабінет міністрів вирішив запровадити декларативний принцип митних процедур, відмовившись від необхідності заповнювати документи на митниці. Про це повідомив у своєму відеозверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. За декларативним принципом", - сказав він.

За словами Шмигаля, охочі залишатися на загальній системі будуть сплачувати лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин, а ті, хто просто хоче ввезти товар до України без будь-якого митного оформлення, заздалегідь мають заповнити вантажну митну декларацію та зможуть спокійно проїжджати.

"Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод. Постанову Кабміну вже прийнято. Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну", - сказав він, не навівши інших подробиць.

Крім того, Шмигаль повідомив, що фактично буде скасовано переважну більшість дозволів, крім тих, що пов'язані з безпекою країни.

"На час військового стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати. Дозвільні документи залишаться буквально для декількох видів діяльності, як то робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики", - заявив прем'єр.

За його словами, зараз максимальна свобода для бізнесу є необхідною умовою формування сильної економіки держави.

Нагадаємо також, що 15 березня Верховна Рада встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану, зокрема, встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 мільярдів гривень.