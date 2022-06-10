Кабмин одобрил законопроект о растаможке авто в "Дії"

Правительство дало старт переведению процесса растаможки автомобилей в приложение госуслуг "Дія". Соответствующие законопроект Кабинет министров одобрил в ходе заседания 10 июня.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

По его словам, законопроект устранит схемы, коррупцию и манипуляции с ценами на авто при растаможке. Документ предусматривает, что таможенники не смогут влиять на процесс растаможки.

"Растаможка будет максимально простой и удобной. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки – не более 5 минут", – резюмировал Шмигаль.

Кроме того, согласно с документом, в Украине отменят налогообложение электрокаров и снизят ставку для автомобилей с гибридными двигателями.

Отметим, в Украине официально сделали бесплатной растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован и уже вступил в силу.

Однако, Верховная Рада планирует вернуть ввозные пошлины на товары и автомобили в ближайшее время. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

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