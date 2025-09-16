Договір купівлі-продажу авто: як Дія спростила життя автовласникам?

В Україні набули чинності нові правила купівлі та продажу автомобілів. Відтепер при оформленні угоди обов'язково потрібно надати документ, який підтверджує реальну вартість транспортного засобу. Ця вимога насамперед стосується автосалонів і торговців уживаними авто та впливає на порядок оподаткування. Тепер податки розраховуватимуться не за умовною, а за підтвердженою ціною машини, що має знизити кількість випадків заниження вартості під час продажу. Редакція Delo.ua детально розібралася у всіх нюансах цифрової революції в автомобільній сфері і підготувала детальний матеріал.

Ключові зміни для бізнесу та автосалонів

14 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку державної реєстрації транспортних засобів і Порядку здійснення торгівлі транспортними засобами та їх частинами з ідентифікаційними номерами. Нововведення реалізують положення закону №4149-IX і спрямовані на спрощення процесу купівлі продажу авто, підвищення прозорості ринку та скорочення бюрократичних процедур для бізнесу.

Відтепер підприємці, які займаються продажем автомобілів, не зобов'язані перереєстровувати транспортні засоби на себе перед подальшим продажем. Раніше цей крок був обов'язковим і забирав час, кошти, а також створював додаткове навантаження на сервісні центри МВС. Для автосалонів, майданчиків і комісійних магазинів це означає суттєве зменшення витрат на реєстраційні послуги, швидший обіг товару завдяки відсутності зайвих зупинок. Крім того, це передбачає менше бюрократичних процедур, що дозволяє укладати угоди значно оперативніше.

Понад мільйон українців щорічно купують або продають автомобілі. Донедавна це означало квест із походами до сервісних центрів МВС, пошуком "талончиків", стоянням у чергах та сплатою комісій. Тепер у застосунку Дія запрацювала онлайн-перереєстрація авто. Відтепер договір купівлі-продажу авто можна оформити за 15 хвилин, сидячи вдома на дивані.

Що змінилося: від черг до кліків

Раніше купівля-продаж автомобіля нагадувала марафон із перешкодами. Треба було знайти час для відвідування сервісного центру, платити посередникам, нервуватися через можливі корупційні схеми. Тепер весь процес став прозорим і автоматизованим.

Головна перевага тут в тому, що автодоговір купівлі продажу оформляється без участі адміністраторів. Перевірка транспортного засобу та користувачів відбувається автоматично через Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Це повністю виключає людський фактор та корупційні ризики.

Як це працює для продавця

Продати авто в Дії простіше, ніж навіть може здаватися:

Обираєте послугу "Продати транспортний засіб" або натискаєте "Продати автомобіль" у меню техпаспорта. Погоджуєтеся з умовами та надаєте гарантії (що авто не в розшуку тощо). Вказуєте договірну вартість автівки. Вносите свої дані та ознайомлюєтеся з проєктом договору купівлі-продажу. Ділитеся проєктом договору з покупцем через QR-код або посилання.

Весь процес займає всього лише кілька хвилин.

Покупець теж у виграші

Для покупця процедура ще простіша:

Скануєте QR-код або переходить за посиланням від продавця. Ознайомлюєтеся з умовами продажу через Дію. Обираєте номерний знак: залишити старий, поміняти на новий чи замовити індивідуальний. Підтверджуєте ознайомлення з технічним станом авто та згоду з ціною. Обираєте версію техпаспорта: пластик + електронне свідоцтво або тільки електронне. Оплачуєте та відправляє договір купівлі продажу на перевірку.

Після успішної автоматичної перевірки можна засвідчити договір Дія.Підписом, обмінятися грошима та ключами від авто.

Що потрібно знати про податки

З грудня 2024 року діють нові податкові ставки при продажу транспорту. Якщо раніше можна було звернутися до нотаріуса і дізнатися договір купівлі продажу авто в нотаріуса ціна, то тепер всі операції стали прозорішими та передбачають різні ставки залежно від кількості продажів на рік:

Другий продаж легковика, мотоцикла, мопеда: 10% (5% податок + 5% військовий збір).

Третій та наступні продажі: 23% (18% податок + 5% військовий збір).

Для автобусів, вантажівок, спецтехніки: 10% уже з першого продажу.

Коли потрібен договір купівлі-продажу

За чинним законодавством договір купівлі продажу автомобіля зразок можна знайти в Дії, а сам договір обов'язковий:

Для легкових авто при другому та наступних продажах у поточному році.

Для вантажних одиниць уже при першому продажу в році.

Важливо пам'ятати: якщо покупець не перереєстрував авто, всі штрафи та відповідальність за ДТП залишаються на попередньому власнику.

Прозорість ринку та нова процедура продажу

Оновлення торкнулося й інформаційно-пошукової системи обліку суб'єктів торгівлі транспортними засобами. Відтепер це офіційна база даних компаній, які мають право торгувати транспортом і запасними частинами із VIN-номерами.

Така база дозволяє швидко перевіряти законність діяльності продавця, підвищуючи прозорість ринку як для держави, так і для покупців.

Нова процедура продажу передбачає такі етапи:

прийом автомобіля на торговельному майданчику, зокрема оцінка та перевірка без необхідності відвідувати сервісний центр;

перший договір, де колишній власник отримує кошти, а компанія стає юридичним власником авто;

другий договір, де відбувається продаж кінцевому покупцю із перереєстрацією у сервісному центрі МВС.

Нова ера автобазару

Можна сказати, що запуск онлайн-перереєстрації в Дії став справжнім прорив для українських автовласників. Те, що раніше займало дні та вимагало купу нервів, тепер робиться за годину. Електронний договір купівлі-продажу авто робить весь процес прозорим та зручним.

Поки сервіс працює тільки для легкових авто, мотоциклів та мопедів. Але це лише початок. Незабаром, ймовірно, всі автомобільні операції в Україні стануть повністю цифровими.

Завдяки цим змінам очікується підвищення прозорості ринку вживаних авто, скорочення тіньових схем і збільшення надходжень до бюджету.