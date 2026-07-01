Україна домовилася з Rheinmetall про постачання артилерійських боєприпасів на десятки мільйонів євро

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від України контракт на постачання артилерійських боєприпасів великої дальності калібру 155-мм на десятки мільйонів євро.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що суму контракту буде оголошено у другому кварталі 2026 року, але йдеться про десятки мільйонів євро.

Виробництво за контрактом вже розпочали, і поставити Україні артилерійські снаряди мають у першому кварталі 2027 року.

Так, артилерійські боєприпаси для України Rheinmetall виробляє в Іспанії на заводі Rheinmetall Expal Munitions. У компанії зазначають, що їхні снаряди вже використовуються у країнах НАТО і можуть застосовуватися з великої дистанції, демонструючи високу ефективність.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Раніше керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.