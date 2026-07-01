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Украина договорилась с Rheinmetall о поставках артиллерийских боеприпасов на десятки миллионов евро
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от Украины контракт на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности калибра 155-мм на десятки миллионов евро.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.
Отмечается, что сумма контракта будет объявлена во втором квартале 2026 года, но речь идет о десятках миллионов евро.
Производство по контракту уже приступили, и поставить Украине артиллерийские снаряды должны в первом квартале 2027 года.
Так, артиллерийские боеприпасы для Украины Rheinmetall производит в Испании на заводе Rheinmetall Expal Munitions. В компании отмечают, что их снаряды используются в странах НАТО и могут применяться с большой дистанции, демонстрируя высокую эффективность.
Производство оружия Rheinmetall в Украине.
В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.
Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.
В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.
Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.
Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.