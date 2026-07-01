Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

--0,06

EUR

51,03

--0,13

Наличный курс:

USD

44,75

44,60

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина договорилась с Rheinmetall о поставках артиллерийских боеприпасов на десятки миллионов евро

Рейнметалл
Rheinmetall получила заказы на производство снарядов для Украины. Фото: rheinmetall.com

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от Украины контракт на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности калибра 155-мм на десятки миллионов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

Отмечается, что сумма контракта будет объявлена во втором квартале 2026 года, но речь идет о десятках миллионов евро.

Производство по контракту уже приступили, и поставить Украине артиллерийские снаряды должны в первом квартале 2027 года.

Так, артиллерийские боеприпасы для Украины Rheinmetall производит в Испании на заводе Rheinmetall Expal Munitions. В компании отмечают, что их снаряды используются в странах НАТО и могут применяться с большой дистанции, демонстрируя высокую эффективность.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также   Rheinmetall получил заказ   от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по   производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по   производства боеприпасов   должно заработать в 2026 году.

Автор:
Светлана Манько