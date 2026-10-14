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Кабмін терміново виділив додаткові 60 млрд грн на армію: куди підуть гроші

Гривні
Уряд перерахував 60 млрд грн на Сили оборони

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 60 млрд грн на забезпечення потреб Сил оборони.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, ключовий пріоритет виділеного фінансування — це соціальні гарантії для українських захисників та забезпечення підрозділів на лінії фронту.

Як розподілять кошти:

  • 43,5 млрд грн — спрямують на грошові виплати військовослужбовцям та фінансову підтримку їхніх родин;
  • 16,6 млрд грн — призначені на закупівлю боєприпасів, безпілотних літальних апаратів (дрон-систем), засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і зв’язку, а також на ремонт та модернізацію військової техніки.

Корецький наголосив, що виділені 60 млрд грн дозволять забезпечити своєчасні й повні виплати грошового забезпечення, а також безперебійне постачання підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання.

Раніше повідомлялося, що уряд спрямував 33,6 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Кабінет Міністрів України перерозподілив 33,6 мільярда гривень з оборонного резерву на своєчасне фінансування вересневих виплат українським захисникам і членам їхніх сімей.

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