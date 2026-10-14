Кабмін терміново виділив додаткові 60 млрд грн на армію: куди підуть гроші

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 60 млрд грн на забезпечення потреб Сил оборони.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, ключовий пріоритет виділеного фінансування — це соціальні гарантії для українських захисників та забезпечення підрозділів на лінії фронту.

Як розподілять кошти:

43,5 млрд грн — спрямують на грошові виплати військовослужбовцям та фінансову підтримку їхніх родин;

— спрямують на грошові виплати військовослужбовцям та фінансову підтримку їхніх родин; 16,6 млрд грн — призначені на закупівлю боєприпасів, безпілотних літальних апаратів (дрон-систем), засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і зв’язку, а також на ремонт та модернізацію військової техніки.

Корецький наголосив, що виділені 60 млрд грн дозволять забезпечити своєчасні й повні виплати грошового забезпечення, а також безперебійне постачання підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання.

Раніше повідомлялося, що уряд спрямував 33,6 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Кабінет Міністрів України перерозподілив 33,6 мільярда гривень з оборонного резерву на своєчасне фінансування вересневих виплат українським захисникам і членам їхніх сімей.