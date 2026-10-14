Кабмин срочно выделил дополнительные 60 млрд грн на армию: куда пойдут деньги

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительных 60 млрд грн для обеспечения потребностей Сил обороны.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, ключевой приоритет выделенного финансирования – это социальные гарантии для украинских защитников и обеспечение подразделений на линии фронта.

Как распределят средства:

43,5 млрд грн - направят на денежные выплаты военнослужащим и финансовую поддержку их семей;

- направят на денежные выплаты военнослужащим и финансовую поддержку их семей; 16,6 млрд грн – предназначены на закупку боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов (дрон-систем), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, а также на ремонт и модернизацию военной техники.

Корецкий подчеркнул, что выделенные 60 млрд грн позволят обеспечить своевременные и полные выплаты денежного довольствия, а также бесперебойные поставки подразделений, непосредственно выполняющих боевые задания.

Ранее сообщалось, что правительство направило 33,6 млрд грн на выплаты военнослужащим и их семьям. Кабинет Министров Украины перераспределил 33,6 миллиарда гривен из оборонного резерва на своевременное финансирование сентябрьских выплат украинским защитникам и членам их семей.