У ЄС хочуть заборонити страхування суден, що перевозять російську нафту

Євросоюз у рамках шостого пакету санкцій проти Росії планує заборонити страхування танкерів, які перевозять російську нафту.

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Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

На думку експертів, прийняте ембарго на нафту саме собою швидше переорієнтує, ніж скоротить постачання російського чорного золота, і подовжить їхній шлях.

Нафтотрейдери та судновласники кажуть, що одним із найсерйозніших фінансових інструментів, які ЄС має у своєму розпорядженні для заподіяння шкоди російській економіці в цій ситуації, є заборона європейським компаніям страхувати танкери, які перевозять нафту з країни-агресора РФ.

Небагато компаній готові перевозити нафту незастрахованими танкерами, а заборона страхування вже успішно зупинила експорт іранської нафти десять років тому.

Проте великі судноплавні країни Греція, Кіпр і Мальта під час переговорів з приводу пропозиції про страхування висловили стурбованість. Щоб пом'якшити їх побоювання, заборона буде вводитись поетапно протягом шести місяців, повідомили джерела видання.

Зазначається, що заборона страхування ускладнить для Росії продаж нафти в Азію і підвищує ймовірність того, що ціни на нафту залишаться високими або зростуть.

Російські чиновники вже прогнозували, що видобуток нафти цього року може скоротитися на 17% через санкції Заходу. Аналітики кажуть, що значну частину родовищ нафти, які Росія зараз закриває, буде остаточно втрачено.

Нагадаємо, що члени Євросоюзу після довгих обговорень все ж таки прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift.

Але заборона на імпорт сирої нафти з РФ в ЄС почне діяти через півроку після набуття чинності санкцій, а заборона на нафтопродукти, залежність Європи від яких, зокрема, з постачання дизеля з РФ, особливо велика - через 8 місяців.

При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються,