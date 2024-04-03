Уманську виправну колонію продали на аукціоні у 194 рази дорожче від стартової ціни (ФОТО)

Фонд державного майна України 2 квітня реалізував комплекс будівель колишньої Уманської виправної колонії,. Вартість лоту під час приватизаційного аукціону зросла у 194 рази зі 149 407 грн до 29 млн грн.

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, в аукціоні взяли участь 42 учасники.

Стартова ціна комплексу будівель колишньої Уманської виправної колонії становила 149,4 тис грн, а під час торгів зросла у 194 рази.

Переможцем торгів став Борис Григорович Пахолюк, який є засновником та бенефіціаром декількох сільськогосподарських підприємств. Він запропонував за обʼєкт 29 млн грн.

Коваль нагадав, що Мінʼюст передає ФДМУ на продаж пенітенціарні установи, які не використовуються.

Лот складався із комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 3143,5 кв.м. Серед них, учбово-виробничий корпус з підвалом колишньої виправної колонії та земельна ділянка під спорудами, площею 60 соток.

Об’єкт приватизації, який розташований в центральній частині міста, більше 20 років не використовувався, тому його фізичний стан незадовільний, а будівлі потребують капітального ремонту. Також відсутні інженерні комунікації.

"Цей успішний приклад вкотре показує, що сьогодні ринок сам регулює вартість об’єктів. І твердження, що "під час війни приватизація не на часі" – це міф. Сьогодні не на часі – генерувати збитки для держави", - підкреслив очільник ФДМУ.

Нагадаємо, Фонд держмайна України провів аукціон із продажу Холминського спиртового заводу на Чернігівщині. Фінальна запропонована ціна склала 45 млн грн, при стартовій вартості 15,35 млн грн.