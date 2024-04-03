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Бизнес
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Уманскую исправительную колонию продали на аукционе в 194 раза дороже стартовой цены (ФОТО)

Уманскую исправительную колонию продали на аукционе в 194 раза дороже стартовой цены (ФОТО)
Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 млн грн. Фото: Prozorro.

Фонд государственного имущества Украины 2 апреля реализовал комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии. Стоимость лота во время приватизационного аукциона выросла в 194 раза со 149 407 грн до 29 млн грн.

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

По его словам, в аукционе приняли участие 42 участника.

Стартовая цена комплекса зданий бывшей Уманской исправительной колонии составила 149,4 тыс. грн, а во время торгов выросла в 194 раза.

Победителем торгов стал Борис Григорьевич Пахолюк, являющийся основателем и бенефициаром нескольких сельскохозяйственных предприятий. Он предложил за объект 29 млн грн.

Коваль напомнил, что Минюст передает ФГИУ на продажу неиспользуемые пенитенциарные учреждения.

Лот состоял из комплекса нежилых построек и сооружений общей площадью 3143,5 кв.м. Среди них учебно-производственный корпус с подвалом бывшей исправительной колонии и земельный участок под сооружениями площадью 60 соток.

Объект приватизации, расположенный в центральной части города, более 20 лет не использовался, поэтому его физическое состояние неудовлетворительное, а здания нуждаются в капитальном ремонте. Также отсутствуют инженерные коммуникации.

Фото 2 — Уманскую исправительную колонию продали на аукционе в 194 раза дороже стартовой цены (ФОТО)
Фото 3 — Уманскую исправительную колонию продали на аукционе в 194 раза дороже стартовой цены (ФОТО)
Фото 4 — Уманскую исправительную колонию продали на аукционе в 194 раза дороже стартовой цены (ФОТО)
Фото 5 — Уманскую исправительную колонию продали на аукционе в 194 раза дороже стартовой цены (ФОТО)

"Этот успешный пример еще раз показывает, что сегодня рынок сам регулирует стоимость объектов. И утверждение, что "во время войны приватизация не ко времени" – это миф. Сегодня не ко времени – генерировать убытки для государства", - подчеркнул глава ФГИУ.

Напомним, Фонд госимущества Украины провел аукцион по продаже Холминского спиртового завода в Черниговской области. Финальная предложенная цена составила 45 млн. грн., при стартовой стоимости 15,35 млн. грн.

Автор:
Светлана Манько