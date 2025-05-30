Польський бренд планує подвоїти мережу: в Україні вона росте як на дріжджах

В Україні польська LPP Group застосовує агресивний маркетинг з динамічним просуванням бренду: ритейлер б'є рекорди з кількості відкритих магазинів.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Бренд одягу Sinsay, що належить польському ритейлеру LPP Group, оголосив про нову бізнес-стратегію - подвоїти мережу і доходи за три роки (2025-2027 роки). Як зазначили в компанії, заради цієї мети мережа готова відкривати близько 10 нових магазинів за день у різних країнах, пише Delo.ua з посиланням на Українську раду торгових центрів.

На підтвердження нової стратегії 22 травня мережа одночасно відкрила 10 нових відділень у восьми країнах – Греції, Хорватії, Румунії, Польщі, Чехії, Угорщині, Казахстані та Боснії та Герцеговині.

Sinsay, що представляє сегмент доступного одягу value for money, з’явився на ринку в 2013 році. На кінець жовтня 2024 року мережа Sinsay налічувала вже 1230 магазинів: їхня кількість зросла на 323 у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Як зростає польський Sinsay в Україні

В Україні польська LPP Group з'явилася у 2003 році, бренд Sinsay розвивається галопуючими темпами. Наразі мережа охоплює 256 магазинів, з них 50 відкрились лише цього року, уточнили Delo.ua в дистриб'юторській компанії. Тобто цьогорічний середній темп зростання в країні - 10 магазинів щомісячно.

Раніше повідомлялось, що торік Sinsey став лідером за кількістю відкриттів магазинів серед ритейлерів: згідно з аналітичним оглядом ритейлу 2024 року Malls Club: мережа відкрила 100 магазинів в різних регіонах України. Згідно з дослідженням, таких темпів не демонструє жодна інша мережа.

В LPP Україна розповіли, що мережа завдячує своїй динаміці тим, що заходить не тільки в ТРЦ, а й в стріт-поінти, а також в окремі будівлі в малих містах.

Свої подальші плани щодо України в LPP Group не розкривають, втім, додають, що "розвиток в Україні не зупиняємо".

Дистриб'ютор також є власником таких брендів, як Cropp, House, Reserved та Mohito. Перший з них на кінець жовтня 2024 року мав 274 магазини у світі, другий – 371, третій – 365, а четвертий – 234 торгові точки.

Раніше Delo.ua писало про те, що український інвестфонд купив три польські ТРЦ.

Також повідомлялось про те, що компанія LPP, яку звинуватили в підробці даних про вихід з російського ринку, відреагувала на звинувачення.