Український інвестфонд купив три польські ТРЦ: що відомо про угоду

Український інвестиційний фонд нерухомості заробляє на оренді у непреміальних торгових об’єктах в країнах Центральної та Східної Європи.

Інвестиційний фонд українського походження Focus Estate Fund, що базується у Люксембурзі, придбав три торговельні центри поблизу Катовіце у Польщі, повідомила Укранська рада торгових центрів.

Йдеться про нові ТРЦ Sosnowiec Plaza, Ruda Śląska Plaza та Rybnik Plaza, загальна площа яких сягає близько 46 тисяч квадратних метрів. Вартість угоди не оголошується.

Цікаво, що у грудні 2021-го Focus Estate Fund продав свої торгові парки у Чехії, куплені у 2016 та 2017 роках.

Придбані Focus Estate Fund невеликі ТРЦ розташовані у центрах міст Сосновєц, Рибник та Руда-Шльонська, що неподалік Катовіце.

У пресслужбі компанії наголосили, що придбані ТРЦ мають “потужну структуру орендарів”, зокрема такі бренди як Carrefour, Stokrotka, H&M, CCC, Sephora, Rossmann і Reserved. Також у ТРЦ є ресторани та розважальні заклади. Загалом придбання в компанії вважають важливим кроком для входження на польський ринок.

Найстарший з трьох ТРЦ розташований у Руді-Шльонській. Він працює з 2001 року, має площу 20 тис. м кв та автостоянку на 520 паркомісць. Об’єкти у Рибнику та Сосновці працюють з березня 2007 року. Усі вони розташовуються в центрах міст.

Як наголосив партнер Focus Estate Fund Максим Школьник, це рішення показує впевненість інвестфонду у польському ринку роздрібної торгівлі та прихильність до підходу, заснованого на створенні доданої вартості через стратегічне управління активами.

"Ми зосереджуємося на придбанні непершокласних магазинів біля дому з високою доданою вартістю, щоб перетворити їх на динамічні громадські центри. Ми бачимо величезний потенціал у Центральній та Східній Європі й прагнемо створювати стійкі, цілеспрямовані простори, які резонують як орендарям, так і споживачам", – сказав Школьник.

Що відомо про Focus Estate Management

На сайті Focus Estate Management зазначається, що компанія планувала придбати бл. 200 000 кв. метрів комерційної нерухомості в Європі в 2023-2024 роках. Команда інвестиційних професіоналів працює в Польщі, Чехії, Україні.

У компанії наголошують, що стратегія фонду полягає у інвестуванні в середні об’єкти комерційної нерухомості у Європі. Компанія купує об’єкти, які не є лідерами, однак мають потенціал до розвитку.

Інвестиційна стратегія фонду - купівля торгових активів, які генерують дохід від оренди. Заявлена кількість об’єктів компанії - 8-12, площею 5 000 – 35 000 кв. Тривалість договорів оренди: 5-10 років.

Як повідомляло місяць тому Delo.ua, у київських ТРЦ стало значно менше вільних площ.

Також повідомлялось про те, що у Києві загострюється конкуренція між ТРЦ через надмір торговельних площ..