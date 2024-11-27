ТРЦ збільшили обсяги продажів у 2024 році

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) у жовтні сягнув рекордного значення завдяки поступовому зростанню ключових показників. Зафіксовано зростання обсягів продажів в українських ТРЦ.

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Показник самопочуття ритейлу підвищився на 0,8 пунктів та сягнув 30,4 пункти, що є максимальним значенням з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, повідомила Українська рада торгових центрів. Для порівняння рік тому показник RWBI становив 28,6 пунктів.

Індекс RWBI (Retail Well-Being Index) розроблено УРТЦ, щоб в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючи такі показники, як відвідуваність ТРЦ, вакантність площ та рівень ставок оренди.

Індекс самопочуття ритейлу покращується. Інфографіка: УРТЦ

Експерти також акцентують на тому, що обсяги роздрібної торгівлі в Україні у 2024 році суттєво зросли у порівнянні з попереднім - як в гривневому, так і в доларовому еквіваленті.

За прогнозованими даними аналітики NAI Ukraine, за рік обсяги зросли з 1855 млрд до 2 230 млрд у гривні та 50,7 млрд до 54,3 млрд у доларі.

"В 2024 році спостерігається продовження тренду на зростання обсягу роздрібної торгівлі. Через стабілізацію курсу долару на 41,1 грн/$ (за рік) обсяг в доларовому вираженні демонструє також позитивну динаміку. Із 2024 року прогнозується збільшення частки тіньового рітейлу, в основному через збільшення податкового навантаження на бізнес", - зазначили в NAI Ukraine.

Інфографіка: NAI Ukraine

За словами СЕО NAI Ukraine Віталія Бойка, ритейлери мають найкраще співвідношення по витратах на оренду та доходу у ТРЦ.

"Найкрупніший роздрібний ринок України зосереджено в Києві. Після нього з великим відставанням майже втричі йде Львів. Проте зростанння спостерігається по всіх регіонах, окрім тих, що наближені до зони воєнних дій - це Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська області", - зауважив Бойко.

Серед девелоперів існує тренд на будівництво мультифункціональних комплексів із житлом та ТЦ невеликого формату (приблизно 10 000 м2), що закриває потреби мешканців ЖК та відповідає концепції 15 хвилинного міста.

Водночас як зазначив в коментарі Delo голова УТРЦ та операційний директор девелоперської компанії Budhouse Group Максим Гаврюшин, на початку року ситуація в ТРЦ була не найкращою, особливо на сході та півдні країни.

"Можу сказати по наших об'єктах, якщо брати схід та південь, виторги зменшились навіть у гривні - за рахунок складного початку року з масованими обстрілами. Взагалі частка тривог була максимальною цього року - у деякі місяці вона доходила до 60-70% робочого часу. Втім, зараз ситуація стабілізувалась", - додав Гаврюшин.

Вакантність на орендні ставки у ТРЦ в 2024-2025

Станом на кінець ІІІ кварталу 2024 попит з боку ритейлерів підтвердив тенденцію, зафіксовану в 1-2 кварталі: гравці з сильнішою позицією на ринку переглянули свій підхід до розширення торгових площ, відкривши кілька нових магазинів на тлі помітного поліпшення показників товарообігу, розповіли Delo.ua в CBRE Ukraine.

Відтак, орендарі продовжували зосереджувати зусилля на забезпеченні якісних приміщень у найбільш затребуваних торговельних центрах Києва. Проте, оскільки українські покупці продовжували стикатися зі зростанням вартості прожиття, масштабна експансія ритейлерів залишалася обмеженою, і на ринок не вийшло жодного значного нового модного бренду.

Щоправда, у ІІІ кварталі 2024 у ТЦ River Mall відкрив свій перший флагманський магазин бренд UGG (Specialist Clothing brand from United States). До того бренд мав кілька корнерів у різних містах України.

Інфографіка: NAI Ukraine

Проте, тренд на зростання присутності українських fashion брендів у фізичному ритейлі, а саме у кращих ТЦ Києва або у street ритейлі, продовжується. Відтак, протягом дев’яти місяців 2024 року було зафіксовано більше 15 таких відкриттів: Arber, brabrabra, Cher17, Famo, Harvest, OnebyOne, Otaje, Papaya та інших брендів.

Вакантність у найкращих торгових центрах Києва, за даними CBRE, знизилася на 2% з початку року досягнувши 13% станом на вересень 2024.

Орендні ставки в ТРЦ для типової галереї площею 100-200 кв.м в найкращих об’єктах варіювалися в діапазоні $40-$65/кв. м/місяць (без ПДВ та OPEX), тоді як орендні ставки в інших об’єктах становили $15-$33/кв. м/місяць (без ПДВ та OPEX).

"Прогнозується, що товарообіг у роздрібній торгівлі продовжить зростати у 4 кв. 2024 року завдяки сезону зимових свят", - зазначив в коментарі Delo.ua керуючий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан.

Втім, за його словами, хоча cтабільний споживчий попит є ключовим фактором до розвитку торгівельного ринку, проте поки такі фактори як нестабільна економічна ситуація та зниження реальних доходів населення, що безпосередньо впливають на ціноутворення, не сприяють поверненню споживачів до активної купівельної поведінки.

"Очікуємо, що заповнюваність у якісних торгових об'єктах залишатиметься високою, що може призвести до подальшого скорочення вакантних площ для таких ТЦ. Орендні ставки у торгових центрах з високими показниками продажів, успішними концепціями та високою відвідуваністю залишатимуться стабільними”, - наголосив Цуркан.

Одендні ставки у 2025 році не зазнали змін. Інфографіка: NAI Ukraine

На переконання Віталія Бойка, очікується що в 2025 році рівень вакантності зросте, проте не суттєво, оскільки більша частина площ у нових проектах уже зарезервовано за ритейлерами.

За даними NAI Ukraine, середня орендна ставка також не зазнала суттєвих змін. ТРЦ намагаються йти на зустріч рітейлерам пропонуючи максимально можливі вигідні умови. А в 2025 році діапазон орендних ставок також залишиться на тому ж рівні, що і в 2024.







