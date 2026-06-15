Група ДТЕК інвестує $127 мільйонів у будівництво потужного енергооб'єкта в Польщі

Компанія DRI, яка є європейським підрозділом української енергетичної групи ДТЕК з розвитку відновлюваної енергетики, залучила близько 470 мільйонів польських злотих (орієнтовно 127 мільйонів доларів) проєктного фінансування. Ці кошти спрямують на будівництво великої системи накопичення енергії Trzebinia на території Польщі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на видання ExPro.

Пакет довгострокового фінансування забезпечили провідні європейські фінансові інституції — Erste Bank Polska, PKO Bank Polski та UniCredit. Кредитна угода отримала офіційну підтримку державного експортно-кредитного агентства Польщі (KUKE).

Контракт підписано за класичною міжнародною моделлю Project Finance без регресу на акціонерів, тобто заставою за позикою виступає безпосередньо сам майбутній об'єкт.

Масштаб польського проєкту ДТЕК та інтеграція в ринок

Проєкт Trzebinia матиме встановлену потужність 133 МВт і після завершення робіт стане однією з найбільших інфраструктурних систем промислового накопичення енергії в Польщі. Окрім того, це один із перших автономних BESS-проєктів у країні, який фінансується за залученням класичних банківських інструментів.

Будівельні роботи на майданчику вже офіційно стартували, а введення об'єкта в експлуатацію заплановане на початок 2027 року.

Після запуску акумуляторний комплекс виконуватиме такі функції:

Стабілізація системи: надання швидких послуг з балансування польської енергомережі, підвищення її загальної гнучкості та надійності.

Розвиток ВДЕ: забезпечення умов для подальшої масштабної інтеграції відновлюваних джерел енергії (сонячних та вітрових станцій) у загальну систему.

Участь у ринку потужності: починаючи з 2027 року, комплекс ДТЕК братиме повноцінну участь у польському ринку потужності в межах довгострокових зобов'язань.

Цей масштабний проєкт є частиною довгострокової стратегії групи ДТЕК Ріната Ахметова щодо виходу на європейські ринки та розбудови портфеля чистих технологій, що також сприятиме посиленню енергетичної безпеки всього регіону.

Нагадаємо, раніше ДТЕК заявив про плани побудувати найбільшу в Європі вітрову електростанцію на Полтавщині за 1,2 мільярда євро. Потужність нової Полтавської ВЕС становитиме 650 МВт, а її запуск дозволить суттєво зміцнити українську енергосистему та збільшити частку екологічно чистої генерації в країні.