Группа ДТЭК инвестирует $127 миллионов в строительство мощного энергообъекта в Польше

Компания DRI, являющаяся европейским подразделением украинской энергетической группы ДТЭК по развитию возобновляемой энергетики, привлекла около 470 миллионов польских злотых (ориентировочно 127 миллионов долларов) проектного финансирования. Эти средства будут направлены на строительство большой системы накопления энергии Trzebinia на территории Польши.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на издание ExPro.

Пакет долгосрочного финансирования обеспечили ведущие европейские финансовые институты – Erste Bank Polska, PKO Bank Polski и UniCredit. Кредитное соглашение получило официальную поддержку государственного экспортно-кредитного агентства Польши (KUKE).

Контракт подписан по классической международной модели Project Finance без регресса на акционеров, то есть залогом по ссуде выступает непосредственно сам будущий объект.

Масштаб польского проекта ДТЭК и интеграция в рынок

Проект Trzebinia будет установлен мощностью 133 МВт и после завершения работ станет одной из крупнейших инфраструктурных систем промышленного накопления энергии в Польше. Кроме того, это один из первых автономных BESS-проектов в стране, финансируемый по привлечению классических банковских инструментов.

Строительные работы на площадке уже официально стартовали, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало 2027 года.

После запуска аккумуляторный комплекс будет выполнять следующие функции:

Стабилизация системы: предоставление быстрых услуг по балансированию польской сети, повышение ее общей гибкости и надежности.

Развитие ВИЭ: обеспечение условий для дальнейшей масштабной интеграции возобновляемых источников энергии (солнечных и ветровых станций) в общую систему.

Участие в рынке мощности: начиная с 2027 года, комплекс ДТЭК будет принимать полноценное участие в польском рынке мощности в рамках долгосрочных обязательств.

Этот масштабный проект является частью долгосрочной стратегии группы ДТЭК Рината Ахметова относительно выхода на европейские рынки и развития портфеля чистых технологий, что также будет способствовать усилению энергетической безопасности всего региона.

Напомним, ранее ДТЭК заявил о планах построить крупнейшую в Европе ветровую электростанцию в Полтавской области за 1,2 миллиарда евро. Мощность новой Полтавской ВЭС составит 650 МВт, а ее запуск позволит укрепить украинскую энергосистему и увеличить долю экологически чистой генерации в стране.