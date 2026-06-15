Україну офіційно включили до Резерву кібербезпеки Європи: що це змінить

Україна відтепер може активувати екстрену кіберпідтримку з боку Європейського Союзу для реагування на масштабні кіберінциденти. Відповідне рішення про включення країни до Резерву кібербезпеки ЄС сьогодні ухвалила Рада ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Єврокомісії,

В офіційному повідомленні зазначається, що це рішення відображає тісну співпрацю між ЄС та Україною та відповідає порядку денному стратегічного цифрового партнерства ЄС.

Воно також є частиною ширших зусиль Комісії, спрямованих на забезпечення того, щоб ЄС та його партнери могли протидіяти кіберзагрозам, що розвиваються, за допомогою готовності, швидкого реагування та обміну досвідом

Рішення також є частиною ширшої стратегії Єврокомісії, яка спрямована на протидію сучасним кіберзагрозам через високу готовність, швидке реагування та обмін досвідом.

"Вітаючи Україну в Резерві кібербезпеки ЄС, ми зміцнюємо нашу колективну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність — наш найбільший актив", — наголосила Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

Довідково

Резерв кібербезпеки перебуває під управлінням Агентства ЄС з кібербезпеки (ENISA). Він забезпечує оперативне надання послуг із реагування на масштабні ІТ-інциденти, залучаючи для цього сертифікованих та надійних приватних постачальників.

Раніше повідомлялося, що Україна закріплює позиції одного з ключових центрів кібербезпеки у світі: лише за 2025 рік фахівці CERT-UA опрацювали майже 6000 кібератак на державну та критичну інфраструктуру. Це на 37% більше, ніж роком раніше, що відображає як зростання інтенсивності загроз, так і посилення спроможностей захисту.