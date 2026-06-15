Украину официально включили в Резерв кибербезопасности ЕС: что это изменит

Украина теперь может активировать экстренную киберподдержку со стороны Европейского Союза для реагирования на масштабные киберинциденты. Соответствующее решение о включении страны в Резерв кибербезопасности ЕС сегодня принял Совет ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии,

В официальном сообщении отмечается, что это решение отражает тесное сотрудничество между ЕС и Украиной и соответствует повестке стратегического цифрового партнерства ЕС.

Оно также является частью более широких усилий Комиссии, направленных на обеспечение того, чтобы ЕС и его партнеры могли противодействовать развивающимся киберугрозам посредством готовности, быстрого реагирования и обмена опытом.

Решение также является частью более широкой стратегии Еврокомиссии, направленной на противодействие современным киберугрозам из-за высокой готовности, быстрого реагирования и обмена опытом.

"Приветствуя Украину в Резерве кибербезопасности ЕС, мы укрепляем нашу коллективную оборону и подтверждаем принцип солидарности, который лежит в основе цифрового будущего Европы. Во время, когда кибератаки представляют постоянную угрозу, наше единство — наш крупнейший актив", — подчеркнула Хенна Вирккунен, демократии.

Справка

Резерв кибербезопасности находится под управлением Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA). Он обеспечивает оперативное предоставление услуг по реагированию на масштабные ИТ-инциденты, привлекая для этого сертифицированных и надежных частных поставщиков.

Ранее сообщалось, что Украина закрепляет позиции одного из ключевых центров кибербезопасности в мире : только за 2025 год специалисты CERT-UA обработали около 6000 кибератак на государственную и критическую инфраструктуру. Это на 37% больше, чем год назад, что отражает как рост интенсивности угроз, так и усиление способностей защиты.