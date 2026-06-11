Киберпреступники маскируются под "Укрэнерго" и рассылают вредоносные письма

В Украине зафиксирована новая волна мошеннических электронных писем, которые маскируются под сообщения от имени НЭК "Укрэнерго". В них пользователям предлагают загрузить файлы или перейти по ссылкам, на самом деле содержащим вредоносное программное обеспечение, способное угонять личные данные.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".

Как распознать фейковые сообщения

По данным специалистов по кибербезопасности, в зоне повышенного риска находятся пользователи почтовых сервисов с доменами @i.ua, @ua.fm и @email.ua, хотя атаки могут затрагивать и другие платформы.

В письмах предлагается загрузить якобы документ с официального сайта, который действительно содержит вредоносное программное обеспечение. После запуска оно может похищать пароли, банковские данные и другую конфиденциальную информацию, а также предоставлять злоумышленникам удаленный доступ к устройству и использовать его для дальнейших кибератак.

Мошенники также подделывают адрес отправителя, используя вид официальной почты НЭК "Укрэнерго" ([email protected]), чтобы вызвать доверие получателей. В то же время, по данным киберспециалистов, такие рассылки могут производиться из-за пределов Украины.

В компании отмечают, что НЭК "Укрэнерго" не посылает графики отключений электроэнергии или платежные документы в личных электронных сообщениях.

Пользователей призывают не открывать подозрительные вложения, не переходить по неизвестным ссылкам и сразу же удалять такие письма. В случае случайной загрузки файлов рекомендуется немедленно проверить устройство антивирусным программным обеспечением.

Актуальную информацию о возможном введении ограничений электроснабжения следует проверять исключительно на официальных ресурсах НЭК "Укрэнерго" в социальных сетях Facebook и Telegram. Данные о графиках отключений по конкретному адресу публикуются также на официальных страницах соответствующих облэнерго.

Рекомендации

не переходите по подозрительным ссылкам;

не открывайте и не загружайте вложения с неизвестных писем;

сразу удаляйте такие сообщения из почтового ящика;

в случае случайного открытия файла немедленно проверьте устройство антивирусной программой;

проверяйте информацию об отключении электроэнергии только на официальных страницах "Укрэнерго" (Facebook, Telegram);

графики обесточиваний по адресам смотрите на ресурсах местных облэнерго.

Напомним, НБУ также предупреждал о новой фишинговой кампании : мошенники рассылали письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.