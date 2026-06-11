Кіберзлочинці маскуються під "Укренерго" та розсилають шкідливі листи

В Україні зафіксовано нову хвилю шахрайських електронних листів, які маскуються під повідомлення від імені НЕК “Укренерго”. У них користувачам пропонують завантажити файли або перейти за посиланнями, що насправді містять шкідливе програмне забезпечення, здатне викрадати особисті дані.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укренерго".

Як розпізнати фейкові повідомлення

За даними фахівців із кібербезпеки, у зоні підвищеного ризику перебувають користувачі поштових сервісів із доменами @i.ua, @ua.fm та @email.ua, хоча атаки можуть зачіпати й інші платформи.

У листах пропонується завантажити нібито документ з офіційного сайту, який насправді містить шкідливе програмне забезпечення. Після запуску воно може викрадати паролі, банківські дані та іншу конфіденційну інформацію, а також надавати зловмисникам віддалений доступ до пристрою та використовувати його для подальших кібератак.

Шахраї також підробляють адресу відправника, використовуючи вигляд офіційної пошти НЕК "Укренерго" ([email protected]), щоб викликати довіру отримувачів. Водночас, за даними кіберфахівців, такі розсилки можуть здійснюватися з-за меж України.

У компанії наголошують, що НЕК "Укренерго" не надсилає графіки відключень електроенергії чи платіжні документи в особистих електронних повідомленнях.

Користувачів закликають не відкривати підозрілі вкладення, не переходити за невідомими посиланнями та одразу видаляти такі листи. У разі випадкового завантаження файлів рекомендується негайно перевірити пристрій антивірусним програмним забезпеченням.

Актуальну інформацію щодо можливого запровадження обмежень електропостачання слід перевіряти виключно на офіційних ресурсах НЕК "Укренерго" у соціальних мережах Facebook та Telegram. Дані про графіки відключень за конкретною адресою публікуються також на офіційних сторінках відповідних обленерго.

Рекомендації

не переходьте за підозрілими посиланнями;

не відкривайте та не завантажуйте вкладення з невідомих листів;

одразу видаляйте такі повідомлення з поштової скриньки;

у разі випадкового відкриття файлу негайно перевірте пристрій антивірусною програмою;

перевіряйте інформацію про відключення електроенергії лише на офіційних сторінках "Укренерго" (Facebook, Telegram);

графіки знеструмлень за адресами дивіться на ресурсах місцевих обленерго.

Нагадаємо, НБУ також попереджав про нову фішингову кампанію: шахраї розсилали листи з шкідливими вкладеннями та фейковими підписами від імені працівників Національного банку, зокрема Департаменту фінансового моніторингу.