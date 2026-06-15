Поляки зібрали понад 6 млн грн на автобуси для Вінниці, які заблокували депутати

У Польщі всього за чотири дні вдалося зібрати 500 тисяч злотих (понад 6 млн грн) — мінімальну суму, необхідну для викупу у муніципалітету міста Кельце 15 списаних міських автобусів Solaris для Вінниці.

Про це пише Delo.ua, з посиланням на фандрайзингову платформу Zrzutka.pl та "Укринформ".

Станом на 15 червня до благодійної ініціативи долучилися понад 6,5 тисячі осіб. Загальна сума зборів уже перевищила 520 тисяч злотих (більше ніж 6,2 млн грн).

Ініціатором кампанії виступив благодійний фонд "Сікорки в Україні". Потреба у народному зборі виникла після того, як місцеві праві політики у Кельце заблокували безкоштовну передачу транспорту Україні на тлі охолодження українсько-польських відносин.

Щоб не загострювати політичний конфлікт, мер Вінниці тоді офіційно відкликав прохання про допомогу.

"Якщо політики не змогли допомогти, ми зробимо це самі", – заявили організатори кампанії.

Чому ці автобуси критично важливі

В умовах регулярних російських атак на енергетичну інфраструктуру України міський електротранспорт (трамваї та тролейбуси) періодично зупиняється через відключення світла. За таких обставин автобуси залишаються чи не єдиним способом забезпечити стабільні пасажирські перевезення та функціонування міської логістики.

Оскільки фінансову ціль уже перевищено, організатори планують наступні кроки:

Закупівля додаткових автобусів для регіону.

Придбання 2-3 вживаних автомобілів для потреб Вінницького шпиталю.

Якщо викуп техніки у Кельце заблокують з незалежних від фонду причин, організатори розглянуть варіант придбання транспорту безпосередньо в Україні. У крайньому разі кошти перенаправлять на проєкти із захисту цивільного населення від повітряних атак РФ, зазначили організатори.

Що передувало

Раніше проти передачі автобусів виступили представники правоконсервативної партії "Право і справедливість" (PiS) та голова Ради міста Кельце Мацєй Якубчик.

Політичне напруження між країнами посилилося після того, як Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Це викликало критику з боку МЗС Польщі та прем'єр-міністра Дональда Туска. Після цього деякі польські муніципалітети також ініціювали призупинення співпраці з українськими містами-побратимами.

Нагадаємо, до Житомира прибули перші два двосекційні тролейбуси Hess Swisstrolley із Люцерна. Сучасний транспорт вміщує до 100 пасажирів та заощаджує 20% електроенергії. Постачання здійснюється у межах проєкту технічної допомоги місту від уряду Швейцарії