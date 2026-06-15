Поляки собрали более 6 млн грн на заблокировавшие депутаты автобусы для Винницы

В Польше всего за четыре дня удалось собрать 500 тысяч злотых (более 6 млн грн) — минимальную сумму, необходимую для выкупа у муниципалитета города Кельце 15 списанных городских автобусов Solaris для Винницы.

Об этом пишет Delo.ua, со ссылкой на фандрайзинговую платформу Zrzutka.pl и "Укринформ" .

По состоянию на 15 июня к благотворительной инициативе присоединились более 6,5 тысяч человек. Общая сумма сборов уже превысила 520 тысяч злотых (более 6,2 млн грн).

Инициатором кампании выступил благотворительный фонд "Сикорки в Украине". Потребность в народном собрании возникла после того, как местные права политики в Кельце заблокировали бесплатную передачу транспорта Украине на фоне охлаждения украинско-польских отношений.

Чтобы не обострять политический конфликт, мэр Винницы тогда официально отозвал просьбу о помощи.

"Если политики не смогли помочь, мы сделаем это сами", – заявили организаторы кампании.

Почему эти автобусы критически важны

В условиях регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины городской электротранспорт (трамваи и троллейбусы) периодически останавливается из-за отключения света. В таких обстоятельствах автобусы остаются едва ли не единственным способом обеспечить стабильные пассажирские перевозки и функционирование городской логистики.

Поскольку финансовая цель уже превышена, организаторы планируют следующие шаги:

Покупка дополнительных автобусов для региона.

Покупка 2-3 подержанных автомобилей для нужд Винницкого госпиталя.

Если выкуп техники в Кельце заблокируют по независящим от фонда причинам, организаторы рассмотрят вариант приобретения транспорта непосредственно в Украине. В крайнем случае, средства перенаправят на проекты по защите гражданского населения от воздушных атак РФ, отметили организаторы.

Что предшествовало

Ранее против передачи автобусов выступили представители правоконсервативной партии "Право и справедливость" (PiS) и председатель Совета города Кельце Мацей Якубчик.

Политическое напряжение между странами усилилось после того, как Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Это вызвало критику со стороны МИДа Польши и премьер-министра Дональда Туска. После этого некоторые польские муниципалитеты также инициировали приостановку сотрудничества с украинскими побратимами.

Напомним, в Житомир прибыли первые два двухсекционных троллейбуса Hess Swisstrolley из Люцерна. Современный транспорт вмещает до 100 пассажиров и экономит 20% электроэнергии. Снабжение осуществляется в рамках проекта технической помощи городу от правительства Швейцарии