Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Наличный курс:

USD

44,89

44,80

EUR

52,35

52,19

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поляки собрали более 6 млн грн на заблокировавшие депутаты автобусы для Винницы

автобус
Поляки собрали 500 тысяч злотых на автобусы для Винницы/Zrzutka

В Польше всего за четыре дня удалось собрать 500 тысяч злотых (более 6 млн грн) — минимальную сумму, необходимую для выкупа у муниципалитета города Кельце 15 списанных городских автобусов Solaris для Винницы.

Об этом пишет Delo.ua, со ссылкой на фандрайзинговую платформу Zrzutka.pl и "Укринформ" .

По состоянию на 15 июня к благотворительной инициативе присоединились более 6,5 тысяч человек. Общая сумма сборов уже превысила 520 тысяч злотых (более 6,2 млн грн).

Инициатором кампании выступил благотворительный фонд "Сикорки в Украине". Потребность в народном собрании возникла после того, как местные права политики в Кельце заблокировали бесплатную передачу транспорта Украине на фоне охлаждения украинско-польских отношений.

Чтобы не обострять политический конфликт, мэр Винницы тогда официально отозвал просьбу о помощи.

"Если политики не смогли помочь, мы сделаем это сами", – заявили организаторы кампании.

Почему эти автобусы критически важны

В условиях регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины городской электротранспорт (трамваи и троллейбусы) периодически останавливается из-за отключения света. В таких обстоятельствах автобусы остаются едва ли не единственным способом обеспечить стабильные пассажирские перевозки и функционирование городской логистики.

Поскольку финансовая цель уже превышена, организаторы планируют следующие шаги:

  • Покупка дополнительных автобусов для региона.
  • Покупка 2-3 подержанных автомобилей для нужд Винницкого госпиталя.

Если выкуп техники в Кельце заблокируют по независящим от фонда причинам, организаторы рассмотрят вариант приобретения транспорта непосредственно в Украине. В крайнем случае, средства перенаправят на проекты по защите гражданского населения от воздушных атак РФ, отметили организаторы.

Что предшествовало

Ранее против передачи автобусов выступили представители правоконсервативной партии "Право и справедливость" (PiS) и председатель Совета города Кельце Мацей Якубчик.

Политическое напряжение между странами усилилось после того, как Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Это вызвало критику со стороны МИДа Польши и премьер-министра Дональда Туска. После этого некоторые польские муниципалитеты также инициировали приостановку сотрудничества с украинскими побратимами.

Напомним, в Житомир прибыли первые два двухсекционных троллейбуса Hess Swisstrolley из Люцерна. Современный транспорт вмещает до 100 пассажиров и экономит 20% электроэнергии. Снабжение осуществляется в рамках проекта технической помощи городу от правительства Швейцарии

Автор:
Татьяна Бессараб