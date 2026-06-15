В Україні зареєстрували 183 лобістів: ЗМІ назвали, хто найактивніше взаємодіє з владою

В Україні вже зареєстровано 183 лобісти, з яких 160 мають статус діючих. Майже половину з них (49%) становлять фізособи, ще половину – юридичні особи (50%), а близько 1% припадає на іноземні представництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на дані Реєстру прозорості.

Офіційний облік лобістів ведеться відповідно до закону "Про лобіювання", ухваленого наприкінці 2024 року. Повноцінно документ почав діяти з вересня 2025 року.

Згідно з даними реєстру, найбільша кількість лобістських взаємодій наразі припадає на Верховну Раду – зафіксовано 146 контактів. Далі йдуть Міністерство економіки (43 взаємодії), Держпродспоживслужба (23), Бюро економічної безпеки (16), Міністерство фінансів (15), Міністерство охорони здоров'я (14) та Державна податкова служба (13).

Водночас безпосередньо з Кабінетом міністрів задекларовано лише дев'ять лобістських взаємодій.

Видання зазначає, що найбільш активним лобістом залишається Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА об'єднує понад 900 українських та міжнародних компаній, що працюють на українському ринку). Організація задекларувала 102 питання, щодо яких здійснювалося лобіювання, а також 53 лобістські взаємодії.

За кількістю питань, які просувалися через механізм лобіювання, після ЄБА лідирують "Український фуд-ритейл альянс", "Спілка українських підприємців" та "Об'єднання резидентів Дія Сіті" (по 11 питань). Далі йдуть ТОВ "Вигідна покупка" та "Українська зернова асоціація" (по 8), "Філіп Морріс Україна" та Асоціація "Європейсько-українське енергетичне агентство" (по 5), а також Ощадбанк і "Адер Хабер Гавермент Аффейрс" (по 3).

За кількістю безпосередніх лобістських взаємодій після ЄБА найбільш активними є Асоціація "Укртютюн" та тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" (по 29 контактів), "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" (24), "АрселорМіттал Кривий Ріг" (22), "Філіп Морріс Україна" (20), "Бритіш Американ Табакко сейлз енд маркетинг Україна" та "Адер Хабер Гавермент Аффейрс" (по 19), "Всеукраїнська аграрна рада" (17), а також "Об’єднання резидентів Дія Сіті" (15).

Згідно зі статтею, найбільший інтерес у лобістів викликають питання фінансової, банківської, податкової та митної політики – у цих сферах задекларовано 93 взаємодії. Серед інших популярних напрямів – економічний розвиток, регуляторна політика та власність (38), екологія та природокористування (37), енергетика та житлово-комунальне господарство (34), охорона здоров'я (23), аграрна та земельна політика (20), правоохоронна діяльність (18), а також транспорт, зв'язок та інфраструктура (11).

"З усіх задекларованих на даний момент договорів лобіювання 40% мали суму до 100 тис. грн. Ще по 30% – договори на суму від 100 тис. до 1 млн грн і від 1 млн до 10 млн грн", – йдеться в матеріалі.

Як зазначає видання, Україна обрала модель регулювання лобіювання, яка більше наближена до європейської практики. Відповідно до закону, лише особи та організації, внесені до Реєстру прозорості, мають право офіційно взаємодіяти з органами влади щодо законопроєктів та інших нормативно-правових актів.

Реєстр прозорості адмініструє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).