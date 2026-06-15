Краматорський завод отримав право на видобування андезиту на Закарпатті

Державна служба геології та надр України погодила передачу спеціального дозволу на користування Кам’янецьким родовищем андезиту в Закарпатській області від АТ “Укрзалізниця” до ПрАТ “Краматорський завод важкого верстатобудування”. Дозвіл на видобуток сировини для бутового каменю та щебеню діятиме до 2037 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Надраінфо.

На Закарпатті змінився власник родовища андезиту

Кар’єрами Укрзалізниці управляє філія "Центр управління промисловістю" (ЦУП), яку з травня тимчасово очолює в.о. директора Даніїл Глущенко. У 2024 році видобування твердих корисних копалин здійснювали 12 кар’єрів компанії.

Основною продукцією залізничних кар’єрів є щебінь фракції 25–60 мм, який використовується для потреб "Укрзалізниці". З 2025 року щебінь будівельних фракцій реалізується через онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі".

Відчуження спеціальних дозволів на користування надрами - через продаж або внесення до статутного капіталу - стало можливим після змін до Кодексу України про надра, які набули чинності 28 березня 2023 року. Першою такою угодою стала передача дозволу на Лікарівське родовище титанових руд компанією "ВКФ “Велта”. Відтоді на вторинному ринку відбулося вже кілька десятків подібних операцій.

Офіційної статистики щодо вартості відчужених спецдозволів Держгеонадра та ДНВП "Геоінформ України" не оприлюднюють.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд розпочав підготовку до розгляду низки справ за позовами проти уряду, якими оскаржуються умови проведення та результати конкурсу на розробку українського літієвого родовища "Ділянка Добра" у Кіровоградській області.