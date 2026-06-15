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Краматорский завод получил право на добычу андезита в Закарпатье

полезные ископаемые
Укрзализныця лишилась права на добычу андезита

Государственная служба геологии и недр Украины согласовала передачу специального разрешения на пользование Каменецким месторождением андезита в Закарпатской области от АО "Укрзализныця" к ЧАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения". Разрешение на добычу сырья для бутового камня и щебня будет действовать до 2037 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Надраинфо.

На Закарпатье сменился владелец месторождения андезита

Карьерами Укрзализныци управляет филиал "Центр управления промышленностью" (ЦУП), который с мая временно возглавляет и.о. директора Даниил Глущенко. В 2024 году добычу твердых полезных ископаемых осуществляли 12 карьеров компании.

Основной продукцией железнодорожных карьеров является щебень фракции 25-60 мм, который используется для нужд "Укрзализныци". С 2025 года щебень строительных фракций реализуется через онлайн-аукционы в системе "Прозорро.Продажи".

Отчуждение специальных разрешений на пользование недрами - через продажу или внесение в уставный капитал - стало возможным после изменений в Кодекс Украины о недрах, которые вступили в силу 28 марта 2023 года. Первым таким соглашением стала передача разрешения на Врачское месторождение титановых руд компанией "ПКФ Велта". С тех пор на вторичном рынке произошло уже несколько десятков подобных операций.

Официальную статистику о стоимости отчужденных спецразрешений Госгеонадра и ГНПП "Геоинформ Украины" не обнародуют.

Напомним, Киевский окружной административный суд начал подготовку к рассмотрению ряда дел по искам против правительства, которыми обжалуются условия проведения и результаты конкурса на разработку украинского литиевого месторождения "Участок Добра" в Кировоградской области.

Автор:
Ольга Опенько