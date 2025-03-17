На відновлення України направлено 1,2 млрд грн від націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна (ФДМУ) направив 1,2 млрд грн, отриманих від управління ТРЦ Ocean Plaza, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує пресслужба ФДМУ.

"Фонд державного майна демонструє ефективне управління націоналізованими активами. 1,2 млрд грн, отримані від оренди торгових площ, спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії", – наголосила в. о Голови ФДМУ Іванна Смачило.

Зазначається, що Фонд державного майна управляє 66,65% статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", власника ТРЦ Ocean Plaza.

Наразі активно готують об'єкт до приватизації, з метою проведення аукціону в рамках великої приватизації вже цього року.

Про Ocean Plaza

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Наразі Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1,65 мільярда гривень.