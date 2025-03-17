На восстановление Украины направлено 1,2 млрд грн от национализированного ТРЦ Ocean Plaza

Фонд государственного имущества (ФГИУ) направил 1,2 млрд грн, полученных от управления ТРЦ Ocean Plaza, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Фонд государственного имущества демонстрирует эффективное управление национализированными активами. 1,2 млрд грн, полученные от аренды торговых площадей, направлены на ликвидацию последствий вооруженной агрессии", – отметила и.о. о Председателя ФГИУ Иванна Смачило.

Фонд государственного имущества управляет 66,65% уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", владельца ТРЦ Ocean Plaza.

В настоящее время активно готовят объект к приватизации с целью проведения аукциона в рамках крупной приватизации уже в этом году.

О Ocean Plaza

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1,65 мдрд гривен.