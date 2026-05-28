Заработают ли ТЭЦ в Киеве до нового отопительного сезона

Разрушенная россиянами Дарницкая ТЭЦ и другие теплоэлектроцентрали Киева будут предоставлять киевлянам тепло во время нового отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНИАН.

По его совам, 2,5 тысячи домов Киева пока могут отапливаться только из столичных ТЭЦ.

"Можно уверенно сказать, что к отопительному сезону все мощности, которые работают на отопление, будут восстановлены - даже ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ - ред.) У меня нет никакой обеспокоенности. Они будут готовы к отопительному сезону", - подчеркнул Харченко.

Эксперт добавил, что в столице усиливают физическую защиту ключевых элементов ТЭЦ, но это не поможет в случае прямого попадания баллистической ракеты.

Харченко предположил, что повторные удары РФ могут привести к тому, что столичные ТЭЦ не смогут работать. Именно поэтому это планируется создать резервные источники теплоснабжения для отапливаемых столичными ТЭЦ домов.

"По большинству домов Киева понятно, как резервирование сделать. Да, там не будет +20-24°C. Резервного отопления хватит, чтобы там было +16-18°C. После этой зимы мы знаем, что это нормальная температура, однако есть приблизительно 2,5 тысячи домов, которые пока технически зарезервировать невозможно. И продолжается работа над тем, чтобы их продолжать".

Он уточнил, что для таких домов готовятся мобильные котельные и мощные генераторы - "в случае, если что-то произойдет".

Напомним, правительство выделило из резервного фонда 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных. Эти средства будут направлены на приобретение комплектующих, а также на проведение монтажных и строительных работ.

Проблемы с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Ситуация на критических объектах города остается сложной. Внимание акцентируется на очень низких темпах работ в зонах ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Напомним, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что по выводам специалистов объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.