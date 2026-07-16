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Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских ударов

атака
Последствия атаки на терминал агрохолдинга Кернелл

Украина потеряла около трети мощностей экспорта зерна из-за ключевых черноморских портов в результате усиления российских ракетных и беспилотных атак

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Россия начала систематически наносить удары по портовой инфраструктуре, терминалам и всей транспортно-логистической цепочке.

Экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как зерно и растительные масла остается крупнейшим источником поступления валюты в Украину, причем более 90% этой продукции отгружается через три порта на Одесщине.

Через эти порты проходит около 6 млн. тонн в месяц.

"В среднем мы теперь можем отгружать около 4 млн тонн зерновых в месяц", - заявили агентству в профильной аграрной ассоциации

По оценке Богдана Костецкого, аналитика Barva Invest, порты потеряли около трети мощностей для хранения зерна, или около 2,5 млн. тонн в месяц. А из 13 крупных зерновых терминалов четыре приостановили закупки в результате российских атак, рассказал Reuters источник в отрасли.

Все это подрывает экспортную логистику: по данным "Укрзализныци", количество вагонов с зерном, следующих в одесские порты, за неделю со 2 по 8 июля упало на 11% по сравнению с предыдущей неделей, а объем экспорта снизился на 17%.

Напомним, 14 июля российская армия атаковала терминал Kernel по перевалке подсолнечного масла в Одесской области. В результате удара возник масштабный пожар, повредивший около 25 000 тонн продукции, принадлежавшей агрохолдингу и американской компании, хранившей свое масло на этом активе.

Автор:
Светлана Манько