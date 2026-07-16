Україна втратила третину потужностей для експорту зерна через російські удари

Україна втратила близько третини потужностей експорту зерна через ключові чорноморські порти внаслідок посилення російських ракетних та безпілотних атак

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Росія почала систематично завдавати ударів по портовій інфраструктурі, терміналам і всьому транспортно-логістичному ланцюжку.

Експорт сільськогосподарської продукції, такий як зерно та рослинні олії, залишається найбільшим джерелом надходження валюти в Україну, причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на Одещині.

Через ці порти проходить близько 6 млн тонн на місяць.

"У середньому, ми тепер можемо відвантажувати близько 4 млн тонн зернових на місяць", - заявили агентству в профільній аграрній асоціації

За оцінкою Богдана Костецького, аналітика Barva Invest, порти втратили близько третини потужностей для зберігання зерна, або близько 2,5 млн тонн на місяць. А з 13 великих зернових терміналів чотири призупинили закупівлі внаслідок російських атак, розповіло Reuters джерело в галузі.

Все це підриває експортну логістику: за даними "Укрзалізниці", кількість вагонів із зерном, що прямують до одеських портів, за тиждень із 2 по 8 липня впала на 11% порівняно з попереднім тижнем, а обсяг експорту знизився на 17%.

Нагадаємо, 14 липня російська армія атакувала термінал Kernel з перевалки соняшникової олії в Одеській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка пошкодила близько 25 000 тонн продукції, що належала агрохолдингу і американській компанії, яка зберігала свою олію на цьому активі.