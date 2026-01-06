ВВП України зріс на 2%: основні підсумки 2025 року

За підсумками 2025 року, реальний ВВП України зріс на близько 2%. Ключовим чинником стабільності залишалася міжнародна допомога, проте умови її надання стали жорсткішими, а безпекова ситуація змусила Україну та ЄС шукати нові формати співпраці.

Як пише Delo.ua, про це повідомили експерти Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Геополітика та оборонний комплекс

Рік позначився зміною політики США після інавгурації Дональда Трампа, що призвело до скорочення американської військової допомоги. Це змусило Європейський Союз взяти на себе провідну роль у підтримці України.

Водночас відбувся стрімкий розвиток українського ОПК: вітчизняні компанії не лише наростили виробництво, а й почали вихід на ринок ЄС. Попри серії переговорів за участю США, миру досягнуто не було, що робить безпекові ризики визначальними і для 2026 року.

Євроінтеграція: подолання угорського вето

Україна завершила скринінг усіх переговорних розділів, проте офіційне відкриття кластерів блокувалося Угорщиною.

Виходом стала ініціатива "frontloading" (узгодження реформ та переговорних позицій до офіційного відкриття переговорів), яка дозволила фактично розпочати вступні переговори за трьома кластерами без формального відкриття.

На початок 2026 року заплановано запуск ще трьох кластерів. Для координації реформ уряд розробив амбітну Національну програму адаптації законодавства на 2026–2027 роки.

Фінансова підтримка та державний борг

Протягом року Україна отримала 52,4 млрд доларів міжнародної допомоги, з яких 37,9 млрд дол. в межах інструменту підтримки ERA від Групи семи.

При цьому ЄС спрямував вже в повному обсязі свій внесок в ERA – 20 млрд дол. Тому на початок 2026 року залишився ще внесок США та інших партнерів, який за умови вчасного надходження в Україну має допомогти пройти перший квартал 2026 року.

Також У 2025 році Україна отримала 12,1 млрд дол. (в еквіваленті) від ЄС в межах Ukraine Facility (з них 668 млн дол. в формі грантів), з яких понад третину за виконання індикаторів четвертого кварталу 2024 року.

Однак виконання зобов’язань перед партнерами погіршилося: на кінець року не було виконано індикаторів на 3,6 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Державний борг наблизився до позначки 100% ВВП. На 2026 рік потреба у фінансуванні залишається критичною (понад 50 млрд дол).

Більшу частину року як основне ймовірне джерело фінансування обговорювали Репараційну позику від ЄС коштом знерухомлених російських активів.

Однак через позицію Бельгії, яка виступила проти такого інструменту підтримки, ЄС в грудні ухвалив політичне рішення про запозичення до 90 млрд євро у 2026-2027 роках на ринку капіталів для надання допомоги Україні: йдеться про військову та фінансову допомогу.

Енергетична трансформація та логістика

За оцінками ІЕД, електроенергетика у 2025 році пройшла через трансформацію логіки всієї системи, зосередившись на децентралізації та розбудові нової філософії стійкості.

Енергетика перейшла до моделі децентралізації: за рік запущено 1,5 ГВт нової генерації та 500 МВт систем накопичення енергії, що становить половину розрахованої "Укренерго" потреби в таких системах.

Експорт електроенергії у вересні досяг рекордних 635 тис. МВт-год, проте вже в листопаді його було повністю припинено через масовані удари РФ.

Важливою подією стала повна відмова від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року та перший експорт біометану до ЄС.

У транспортній сфері Морський коридор забезпечив перевезення 162 млн тонн вантажів, тоді як "Укрзалізниця" зафіксувала суттєве зниження перевезень зерна (-28% за 11 місяців) та вугілля, що разом із наслідками потужної семитижневої кібератаки весною призвело до прогнозованого річного збитку в 15,4 млрд грн.

Макроекономічна стабільність та інфляція

Підбиваючи підсумки року, в ІЕД зауважили, що, інфляція у 2025 році мала хвилеподібний характер, досягнувши піку у травні (15,9%) і сповільнившись до 9,3% у листопаді.

НБУ утримував облікову ставку на рівні 15,5% та проводив значні інтервенції для підтримки гривні, що дозволило наростити золотовалютні резерви до 54,7 млрд доларів.

У 2026 році очікується помірна девальвація гривні та збереження темпів росту ВВП на рівні трохи вище 2%, за умови вчасного надходження зовнішньої допомоги.

Нагадаємо, за даними НБУ реальний ВВП України у III кварталі 2025 року зріс на 2,1% у річному вимірі, що підтверджує прогнози Національного банку України (НБУ) щодо прискорення темпів відновлення.