ВВП Украины вырос на 2%: основные итоги 2025 года

По итогам 2025 года реальный ВВП Украины вырос на около 2%. Ключевым фактором стабильности оставалась международная помощь, однако условия ее оказания ужесточились, а ситуация с безопасностью заставила Украину и ЕС искать новые форматы сотрудничества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили эксперты Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Геополитика и оборонный комплекс

Год отразился изменением политики США после инаугурации Дональда Трампа, что привело к сокращению американской военной помощи. Это вынудило Европейский Союз взять на себя ведущую роль в поддержке Украины.

В то же время произошло стремительное развитие украинского ОПК: отечественные компании не только нарастили производство, но и начали выход на рынок ЕС. Несмотря на серию переговоров с участием США, мира достигнуто не было, что делает риски безопасности определяющими и для 2026 года.

Евроинтеграция: преодоление венгерского вето

Украина завершила скрининг всех переговорных разделов, однако официальное открытие кластеров блокировалось Венгрией.

Выходом стала инициатива "frontloading" (согласование реформ и переговорных позиций до официального открытия переговоров), позволившая фактически начать вступительные переговоры по трем кластерам без формального открытия.

К началу 2026 года запланирован запуск еще трех кластеров. Для координации реформ правительство разработало амбициозную Национальную программу адаптации законодательства на 2026-2027 годы.

Финансовая поддержка и государственный долг

В течение года Украина получила 52,4 млрд. долларов международной помощи, из которых 37,9 млрд. долларов. в рамках инструмента поддержки ERA от группы семи.

При этом ЕС направил уже в полном объеме свой вклад в ERA – 20 млрд. дол. Поэтому к началу 2026 года остался еще вклад США и других партнеров, который при условии своевременного поступления в Украину должен помочь пройти первый квартал 2026 года.

Также в 2025 году Украина получила 12,1 млрд дол. (в эквиваленте) от ЕС в пределах Ukraine Facility (из них 668 млн долл. в форме грантов), из которых более трети за выполнение индикаторов четвертого квартала 2024 года.

Однако выполнение обязательств перед партнерами ухудшилось: на конец года не было выполнено индикаторов на 3,6 млрд евро в рамках Ukraine Facility .

Государственный долг приблизился к отметке 100% ВВП. На 2026 год потребность в финансировании остается критической (более 50 млрд долл.), а основным источником должно стать заимствование ЕС на рынке капиталов в объеме до 90 млрд евро.

Энергетическая трансформация и логистика

По оценкам ИЭД, электроэнергетика в 2025 году прошла через трансформацию логики всей системы, сосредоточившись на децентрализации и развитии новой философии устойчивости.

Энергетика перешла к модели децентрализации: за год запущено 1,5 ГВт нового поколения и 500 МВт систем накопления энергии, что составляет половину рассчитанной "Укрэнерго" потребности в таких системах.

Экспорт электроэнергии в сентябре достиг рекордных 635 тыс. МВт-ч, однако уже в ноябре он был полностью прекращен из-за массированных ударов РФ.

Важным событием стал полный отказ от транзита российского газа с 1 января 2025 г. и первый экспорт биометана в ЕС.

В транспортной сфере Морской коридор обеспечил перевозку 162 млн тонн грузов, тогда как "Укрзализныця" зафиксировала существенное снижение перевозок зерна (-28% за 11 месяцев) и угля, что вместе с последствиями мощной семинедельной кибератаки весной привело к прогнозируемому годовому убытку в 15,4 млрд. рублей.

Макроэкономическая стабильность и инфляция

Подводя итоги года, в ИЭД отметили, что инфляция в 2025 году носила волнообразный характер, достигнув пика в мае (15,9%) и замедлившись до 9,3% в ноябре.

НБУ удерживал учетную ставку на уровне 15,5% и проводил значительные интервенции для поддержки гривны, что позволило нарастить золотовалютные резервы до 54,7 млрд долларов .

В 2026 году ожидается умеренная девальвация гривны и сохранение темпов роста ВВП на уровне чуть выше 2% при условии своевременного поступления внешней помощи.

Напомним, по данным НБУ, реальный ВВП Украины в III квартале 2025 года вырос на 2,1% в годовом измерении, что подтверждает прогнозы Национального банка Украины (НБУ) об ускорении темпов восстановления.