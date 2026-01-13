Глобальная экономика демонстрирует устойчивость: Всемирный банк обновил прогноз ВВП

Мировая экономика оказывается более устойчивой, чем ожидалось. Прогнозируется, что рост ВВП в 2026 году несколько улучшится по сравнению с прогнозами июня прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters, ссылаясь на отчет Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

Ожидается, что после показателя в 2,7% в 2025 году темпы производства несколько изменятся до 2,6% в текущем году, а затем снова вернутся к отметке 2,7% в 2027 году.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл отмечает, что экономическая система становится все более устойчивой к политической неопределенности, хотя динамизм не может продолжаться вечно без риска для государственных финансов.

Драйверы роста

Около двух третей положительного пересмотра глобальных прогнозов обеспечивают Соединенные Штаты, чья экономика демонстрирует лучшую динамику, чем предполагалось. Несмотря на торговые перебои из-за тарифной политики, ВВП США в 2026 году должен вырасти на 2,2%.

Этому будут способствовать значительные налоговые льготы, нивелирующие негативное влияние пошлин на объемы потребления и инвестиций.

Хотя начало 2025 года было отмечено ажиотажным импортом для обхода тарифов, стабилизация внутренней политики позволила США сохранить роль главного локомотива мирового роста.

Неравномерность развития и угроза стагнации

Несмотря на всеобщий оптимизм, Всемирный банк предостерегает от чрезмерной концентрации капитала в развитых странах.

Текущее десятилетие рискует стать самым слабым по темпам роста с 1960-х годов, что недостаточно для преодоления крайней бедности. В настоящее время четверть развивающихся стран имеют доходы на душу населения ниже, чем к пандемии.

Такое неравенство создает угрозу долгосрочной стагнации и безработицы в самых бедных регионах мира, остающихся отрезанными от глобального восстановления.

Замедление экономики Китая и региональные прогнозы

Экономическая активность Китая постепенно охлаждается: прогнозируется замедление роста с 4,9% в 2025 году до 4,4% в 2026 году. Даже фискальное стимулирование и переориентация экспорта на рынки вне США не смогут полностью остановить этот тренд.

Аналогичное замедление ожидает и еврозону, где темпы роста упадут до 0,9% из-за изменения торговых отношений с Америкой, хотя оборонные расходы могут частично поддержать европейскую экономику в будущем.

Япония также демонстрирует стагнацию на уровне 0,8%, что обусловлено слабым внутренним спросом после всплеска экспортной активности.

Напомним, Европейский центральный банк в конце прошлого года принял решение оставить учетные ставки без изменений. Регулятор пересмотрел свои ожидания по поводу экономического подъема и темпов инфляции в сторону увеличения.