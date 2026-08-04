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Найнижчі запаси з 2009 року: в ЄС відповіли, чи загрожує регіону дефіцит газу

СПГ
Сховища ЄС заповнені на історично низькому рівні / Shutterstock

У ЄС розраховують, що зимовий імпорт зрідженого газу перекриє нестачу запасів у сховищах. Наразі вони на найнижчому рівні майже за 20 років, адже війна з Іраном здула ціни та зірвала літнє закачування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Наслідки військового конфлікту

Головною причиною уповільнення літнього закачування блакитного палива стала війна з Іраном, яка призвела до стрибка світових цін та переривання регулярних постачань.

Зараз, за кілька місяців до початку опалювального сезону, європейські ПСГ заповнені лише приблизно на 57%, що є найнижчим показником для даного періоду за всю історію спостережень з 2009 року.

Динаміка імпорту ЗПГ до Європи падає з квітня, адже близько п'ятої частини світових обсягів газу опинилися під загрозою через бойові дії, а решту вільних танкерів активно перехоплюють азійські покупці.

Позиція Єврокомісії

Попри складнощі, у виконавчому органі блоку запевняють у наявності значних резервних потужностей для приймання ЗПГ узимку. Це дозволить гнучко поєднувати імпорт із використанням накопичених ресурсів.

За даними липневого звіту Координаційної групи ЄС з питань газу, негайних загроз для безпеки постачання немає. У Єврокомісії підкреслюють, що досягнення рівня заповненості сховищ на 80% є повністю технічно досяжним і достатнім для проходження зими.

Водночас аналітики застерігають, що через жорстку конкуренцію за вантажі з Азією Європі доведеться платити за зимовий газ значно більше

Нагадаємо, Європейський Союз може розпочати наступний опалювальний сезон із мінімальним рівнем запасів газу в підземних сховищах за останні 15 років. Через повільні темпи наповнення європейські газосховища до кінця сезону закачування будуть заповнені всього на 76%.

Автор:
Тетяна Бесараб